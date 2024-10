東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」にて、7日間限定の「ハロウィーンイベント」を開催!

お買い物券などが抽選で当たるガチャガチャや、街内で仮装キャストを探して「トリック・オア・トリート!」と声をかけるとお菓子を貰えるイベントなどが楽しめます☆

イクスピアリ「ハロウィーンイベント 2024」

期間:2024年10月25日(金)〜31日(木)

イクスピアリにて、7日間限定のハロウィーンイベントを開催!

ショップのグッズやお買い物券などが抽選で当たるイベントや、イクスピアリ街内で仮装キャストを探して「トリック・オア・トリート!」と声をかけるとお菓子を貰えるイベントなどが実施されます。

そのほか、ショップやレストランでは、ハロウィーンをイメージしたグッズやかぼちゃなどの旬の味覚を味わえるスウィーツなど、このシーズン限定で楽しめるメニューが登場しています☆

買って回そう!ビッグリ!ピアリガチャ

開催時間:12:00〜21:00

場所:2F B’ウェイ

参加方法:当日、イクスピアリ内で利用のレシート3,000円(税込・合算可)以上の提示で、1回参加できます。

賞品:

・ビッグリ!ハッピー賞(イクスピアリお買い物券(有効期限付き)ほか計50,000 円相当)

・ショップ賞(ショップ商品ほか)

・サンプル賞(ショップの商品サンプルほか)

・イクスピアリ賞(イクスピアリお買い物券(有効期限付き) 10,000円ほか)

・明治賞(おかしやグッズ)※提供:株式会社 明治

イクスピアリ内にあるショップのグッズや、イクスピアリで使えるお買い物券などが抽選で当たるイベント。

高さ約2メートル40センチの巨大なピアリガチャのハンドルを回すと、直径約16センチの大きなカプセルが出てきます。

カプセルの中には素敵な賞品が入っているかも!?

何が出てくるかドキドキ感がたまらないイベントです。

家族やお友だちと一緒にピアリガチャを回して、みんなで盛り上がれること間違いなし☆

※なくなり次第終了

※賞品の変更、交換はできません

トリック・オア・トリート! supported by meiji

開催時間:13:00〜16:00

場所:イクスピアリ街内各所

協賛:株式会社 明治

イクスピアリ街内で仮装キャストを探して「トリック・オア・トリート!」と声をかけると、おかしがもらえるイベント。

明治の人気おかしが、ハロウィーンらしさあふれるパッケージで提供されます。

※なくなり次第終了

ショップ&レストラン

ショップやレストランには、ハロウィーンをイメージしたグッズや、秋色の雑貨、かぼちゃなどの旬の味覚を味わえる限定スウィーツ、ユニークな見た目のメニューなどが登場。

このシーズン限定で楽しめるラインナップになっています。

ナナズグリーンティー「紫いもラテ、かぼちゃのモンブランパフェ、かぼちゃのモンブランミニパフェ」

1階のナナズグリーンティー には「紫いもラテ」「かぼちゃのモンブランパフェ」「かぼちゃのモンブランミニパフェ」が登場。

味も見た目も楽しめる、秋の味覚を堪能できるメニューです。

秋の味覚かぼちゃや紫いもを使ったスイーツ・ドリンク!nana's green tea「ハロウィン」メニュー 2024 秋の味覚かぼちゃや紫いもを使ったスイーツ・ドリンク!nana's green tea「ハロウィン」メニュー 2024 続きを見る

CHUBBY AIRLINES「無限∞黒チキン、無限∞黒ポテト」

2階のCHUBBY AIRLINESでは、真っ黒なチキンとポテトを販売。

ハロウィーンらしい、ミステリアスな雰囲気あふれるルックスに仕上げられています。

キャトル・セゾン「タッチセンサーランプ、ガラスシェードスタンドライト」

2階のキャトル・セゾンには、「タッチセンサーランプ」と「ガラスシェードスタンドライト」が登場。

お部屋の雰囲気に温かみをプラスしてくれるインテリアです。

cuccuma「黒ねこコンポートアレンジ、はかなげ花嫁のミニブーケ」

2階のcuccumaで販売されるブーケ。

それぞれ、黒ねこと、儚げな花嫁をイメージしています。

ハロウィーンのギフトや、ハロウィンパーティーの装飾にぴったりです。

THE BODY SHOP「ボディバターVAパンプキン」

1階のTHE BODY SHOPには、パンプキンの香りのボディバターが登場。

かぼちゃのイラストが描かれたかわいいパッケージにも注目です。

チュチュアンナ「秋物柄タトゥーパンスト、秋物柄ソックス」

1階のチュチュアンナでは、様々な秋物がデザインされたタトゥーパンストや靴下が販売されます。

ハロウィーンらしいカラーもポイント。

ハロウィーンのコーディネートで活躍すること間違いなしです。

日本橋錦豊琳「ハロウィンプチギフト 」

1階の日本橋錦豊琳には、ハロウィーンのギフトにぴったりなセットが登場。

ジャックオランタンやお化けなどががデザインされたミニサイズのバッグに、日本橋錦豊琳のお菓子が入っています。

ガチャガチャや、お菓子がもらえるイベントが開催されるほか、各ショップではハロウィーンをイメージしたメニューやグッズが販売されるスペシャル企画。

イクスピアリの「ハロウィーン」イベントは2024年10月25日(金)から31日(木)までの7日間限定開催です☆

※イベント内容は、予告なく変更または中止となる場合があります

※写真はすべてイメージです

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大きなガチャガチャやお菓子のプレゼント!イクスピアリ「ハロウィーンイベント 2024」 appeared first on Dtimes.