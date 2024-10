【ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー】11月1日~開催予定会場:東京・大阪・愛知・鹿児島など全国9都市

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、全国9都市を巡回するディズニーストアのポップアップ「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」を11月1日より開催する。

「ディズニーフラッグシップ東京」は、「想像の、その先へ。」をコンセプトにしたディズニーストアの旗艦店。「ディズニーフラッグシップ東京」ならではのコンテンツを取り入れた本イベントは、11月1日からオープンする東京を皮切りに、大阪・愛知・鹿児島など全国9都市を巡回する。

会場内では、ディズニーフラッグシップ東京のシンボルである「魔法使いの弟子」に扮したミッキーマウスのスタチューがゲストをお出迎え。ご当地アイテムを含む限定アイテムをはじめ、ディズニーストアの最新アイテムの買い物を楽しめるほか、会場限定キャンペーンなど様々なコンテンツが用意されている。

「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」※画像はイメージ

ご当地アイテムを含む会場限定アイテムを展開!

「魔法使いの弟子」に扮したミッキーマウスをデザインしたショッピングバッグやミニタオルなどをはじめ、“旅”をテーマにお揃いの帽子を身に着けたミッキーとミニーのぬいぐるみキーホルダーや「うるぽちゃちゃん」のぬいぐるみ、ご当地デザインのトートバッグ、キーチェーンといった、本イベントならではの特別感のあるアイテム全14種類が展開される。

他にも「ディズニーフラッグシップ東京」限定で販売しているロゴ入りのぬいぐるみなど、豊富なラインナップが取り揃えられており、ディズニーストアクラブ会員来店者限定グッズも発売される。

商品一部抜粋

ショッピングバッグ

価格:950円

ミニタオル

価格:700円

キーチェーン

価格:1,500円

巾着入りクッキー

価格:1,500円

シークレットエコバッグ

価格:各900円

ぬいぐるみキーホルダー

価格:各2,600円

うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ

【ミッキーマウス】【ミニーマウス】

価格:各1,800円

【ミッキーマウス】【ミニーマウス】

・ご当地アイテム(東京)



トートバッグ

価格:950円

キーチェーン

価格:1,500円

・ディズニーストアクラブ会員来店者限定



ぬいぐるみキーホルダー

価格:2,600円

巡回1都市目の東京・羽田空港内のディズニーストア自動販売機では空港限定アイテムを先行発売!

「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」のスタートを記念して、空港限定デザイン(※)の「うるぽちゃちゃん」のぬいぐるみが、巡回1都市目、東京・羽田空港の各ターミナル内のディズニーストア自動販売機にて、11月1日より発売される。

今回登場するのは、フライトジャケットとフライトキャップ&ゴーグルを身に着けたパイロットスタイルのミッキーマウスのぬいぐるみ。ジャケットに飛行機マークをあしらったこだわりのデザインで、旅の思い出作りやお土産にもぴったりなアイテムとなっている。

(※)その他空港に設置されているディズニーストア自動販売機でも入荷次第順次販売される。

うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ

価格:1,800円

ディズニーストアクラブ会員限定プレゼントキャンペーンを実施!

各会場にて、ディズニーストアクラブ会員対象のプレゼントキャンペーンが実施される。

東京会場 キャンペーン

・第1弾:11月1日~11月7日

15,000円(税込)以上購入で「メモリアルプレート」(※1)がもらえる。

(※1)ディズニーフラッグシップ東京グランドオープン記念のアイテムと同一となります。

・第2弾:11月8日~なくなり次第終了

5,000円(税込)以上購入で「オリジナル缶トレー」(※2)がもらえる。

(※2)ディズニーフラッグシップ東京オープン100日記念のアイテムと同一となります。

※数量限定のため、各会場なくなり次第終了となります。ご了承ください。

※東京会場以降のスケジュールは、特集ページにて随時お知らせします。

「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」開催スケジュール

東京会場

会場:羽田空港 第1ターミナル 2F マーケットプレイス

期間:11月1日~12月2日※最終日は18時終了

大阪会場

会場:心斎橋PARCO 9F EVENT SPACE

期間:12月9日~2025年1月6日

愛知会場

会場:中部国際空港 セントレア 第1ターミナル 4階 イベントプラザ

期間:2025年1月14日~2月11日

鹿児島会場

会場:アミュプラザ鹿児島 2F センタースクエア

期間:2025年2月19日~3月23日

※4月以降の詳細については、特集ページにて随時新情報が公開される。

※画像はイメージです。

