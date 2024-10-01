ÎëÌÚÍ£¿Í¤¬¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯1Éô¤Ç3»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¡ª¡¡µÕÅ¾Éé¤±¤â¹¥Ä´°Ý»ý
¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼MFÎëÌÚÍ£¿Í¤¬¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¹¡¼¥Ú¥ë¥ê¡¼¥¬¤Ç3ÀïÏ¢È¯¤À¡£
¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¤Ï9·î30Æü¤ÎÂè10Àá¤Ç¥Î¥¢¥·¥§¥é¥óÀï¤È¥¢¥¦¥§¥¤¤ÇÂÐÀï¤·¡¢1-4¤Î¹õÀ±¡£µÕÅ¾Éé¤±¤Ç3»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢2¥·¥ã¥É¡¼¤Î°ì³Ñ¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢71Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÎëÌÚ¤¬¹¥Ä´°Ý»ý¤À¡£
13Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¿¼¤¯¤Î¥Õ¥¡¡¼¤Ç½¦¤Ã¤¿Ì£Êý¤¬¤µ¤é¤ËÉâ¤µå¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¤È¡¢º¸¥Ý¥¹¥ÈÁ°¤ËµÍ¤á¤¿ÎëÌÚ¤¬¹âÂÇÅÀ¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¡£¥Á¡¼¥à¤òÀèÀ©¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¤Ç2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï8»î¹çÌÜ¤Ç½é¥´¡¼¥ë¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç3ÀïÏ¢È¯¡£º£µ¨¸ø¼°Àï¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¿ô¤â4ÆÀÅÀ¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¤Ï9·î30Æü¤ÎÂè10Àá¤Ç¥Î¥¢¥·¥§¥é¥óÀï¤È¥¢¥¦¥§¥¤¤ÇÂÐÀï¤·¡¢1-4¤Î¹õÀ±¡£µÕÅ¾Éé¤±¤Ç3»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢2¥·¥ã¥É¡¼¤Î°ì³Ñ¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢71Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÎëÌÚ¤¬¹¥Ä´°Ý»ý¤À¡£
13Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¿¼¤¯¤Î¥Õ¥¡¡¼¤Ç½¦¤Ã¤¿Ì£Êý¤¬¤µ¤é¤ËÉâ¤µå¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¤È¡¢º¸¥Ý¥¹¥ÈÁ°¤ËµÍ¤á¤¿ÎëÌÚ¤¬¹âÂÇÅÀ¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¡£¥Á¡¼¥à¤òÀèÀ©¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¤Ç2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï8»î¹çÌÜ¤Ç½é¥´¡¼¥ë¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç3ÀïÏ¢È¯¡£º£µ¨¸ø¼°Àï¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¿ô¤â4ÆÀÅÀ¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é