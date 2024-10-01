ÀÐÇË¿·ÁíºÛ¤ËÌîÅÞ¤¬°ìÀÆÈ¿È¯¡¡ÁíÍý½¢Ç¤Á°¤Ë½°±¡²ò»¶É½ÌÀ¡¡¿¿°Õ¤Ï¡©
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÐÇËÌÐ¿·ÁíºÛ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼çÄ¥¤òÉõ°õ¤·¡¢1Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÎ×»þ¹ñ²ñ¤Î²ñ´üËö¤Ë¤¢¤¿¤ë9Æü¤Ë½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÆþ³Õ¥¼¥í¤Îµì°ÂÇÜÇÉ¤«¤é¤Ïº¨¤ßÀá¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡×¡¡ÀÐÇËÁíºÛ¤Ç¼«Ì±¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤ë¤«
¢£ÌîÅÞ¤«¤é¤Ï°ìÀÆ¤ËÈãÈ½¤ÎÀ¼
¡¡ÀÐÇË»á¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç1Æü¡£¤·¤«¤·¡¢Àè·î30Æü¤ËÀÐÇË»á¤«¤é¤Ï¡ÖÁíÍý¤ÎÀì¸¢»ö¹à¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ö²ò»¶¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡¢¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤ÎÈ¯¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇËÁíºÛ
¡Ö¿·À¯¸¢¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¤®¤êÁá´ü¤Ë¡¢¹ñÌ±¤Î¿³È½¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ò·ï¤¬À°¤¨¤Ð10·î27Æü¤Ë²ò»¶ÁíÁªµó¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÀÐÇË»á¤¬¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·¤·¤¤¼¹¹ÔÉô¤Î²ñ¸«¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤ËÀÐÇË»á¤¬¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢°ÛÎã¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ëÁ°¤ÎÉ½ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÐÇË»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£ÀÐÇËÁíºÛ
¡Ö¤«¤Ê¤ê°ÛÎã¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤È¾µÃÎ¤Ï¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£½¾¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¡Ø¡ÊÁíÍý¤ËÁª½Ð¡Ë¤µ¤ì¤ì¤Ð¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤³¤¦ÏÃ¤¹ÀÐÇË»á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÁá´ü²ò»¶¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÅÞ¤«¤é¤Ï¡¢°ìÀÆ¤ËÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½
¡ÖÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢¤â¤¦²ò»¶¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤ÏÉÔ¸«¼±¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡¢¹ñ²ñ·Ú»ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤òÊÑ¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡×
¡¡Í¿ÌîÅÞ¤Ï1Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÎ×»þ¹ñ²ñ¤Î²ñ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¡£Í¿ÅÞÂ¦¤Ï¡ÖÍè½µ¿åÍËÆü¡Ê9Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î9Æü´Ö¤È¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢²ò»¶Á°¤ËÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤ò³«¤¯¤³¤È¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÐÇË»á¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆüÄø¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤Ï¸«ÄÌ¤»¤Þ¤»¤ó¡£¶¦»ºÅÞ¡¡ÅÄÂ¼ÃÒ»Ò°Ñ°÷Ä¹
¡ÖÁíºÛÁª¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÀÐÇË»á¼«¿È¤¬¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿µÄÏÀ¤¬É¬Í×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£²¿¤â¤«¤â¼ê¤Î¤Ò¤éÊÖ¤·¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢ÈãÈ½¤ò¾µÃÎ¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Áá´ü²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¹Í¤¨¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¤³¤Î±ÇÁü¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÐÇË»á¤ÎÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤ä¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÁªµóÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁá´ü²ò»¶ÏÀ¼Ô¡£¿·¤·¤¤¼¹¹ÔÉô¤Ë¡¢¿µ½ÅÏÀ¤ò¾§¤¨¤ë¿Í¤Ï¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÅÞÆâ´ðÈ×¤Î¼å¤¤ÀÐÇË»á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò¶Ê¤²¤Æ¤Ç¤â½¾¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¾®ÀôÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¤Þ¤ººÇÍ¥Àè¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë½°µÄ±¡¤ÎÁíÁªµó¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¡¢¤½¤·¤ÆÂÐ±þ¤ËÀìÇ°¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬ÀÐÇË¿·ÁíºÛ¤Î¤â¤È°ìÃ×ÃÄ·ë¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÀÐÇËÆâ³Õ¤Ø¤ÎÆþ³Õ¤¬¥¼¥í¤È¤Ê¤ë°ÂÇÜÇÉ¤«¤é¤Ï¡¢º¨¤ßÀá¤¬Ê¹¤³¤¨¤Þ¤¹¡£°ÂÇÜÇÉÃæ·øµÄ°÷
¡Ö¤³¤ÎÆâ³Õ¤Ç»Ù»ýÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×°ÂÇÜÇÉ¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷
¡ÖÉáÄÌ¤ÏÁíºÛ¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏÆÃ¤ËÅÞ°÷¤Î¿Í¤¬¤½¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡°ìÊý¡¢Ï¢Î©¤òÁÈ¤à¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÐ°æ·¼°ìÂåÉ½
¡ÖÁíÍý¤Î°Õ¸þ¤ò²æ¡¹¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¢£Í¿ÌîÅÞ°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ø»ý¤Á¹þ¤àÆ°¤¤¬²ÃÂ®
¡¡ÌîÅÞ¤Î´Ö¤Ç¤Ï¸õÊä¼Ô¤ò°ìËÜ²½¤·¤Æ¡¢Í¿ÌîÅÞ°ìµ³ÂÇ¤Á¤Î¹½¿Þ¤Ë»ý¤Á¹þ¤â¤¦¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¡µÈÂ¼ÍÎÊ¸¶¦Æ±ÂåÉ½
¡ÖÎ¢¶âµÄ°÷¤ÎÁªµó¶è¤Ï°ìËÜ²½¤·¤Æ¾¡Éé¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Ï¶Ú¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡²ò»¶¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿ÀÐÇË»á¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¡¢³ÆÅÞ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡¡»³ËÜÂÀÏºÂåÉ½
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È¤Ïº¾µ½»Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢Åý°ì¶µ²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢Î¢¶âÅ¥ËÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥µ¥¿¥ó¤À¡×¶µ°éÌµ½þ²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë²ñ¡¡Á°¸¶À¿»ÊÂåÉ½
¡Ö¿®Íê¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤¯Âè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¼ÒÌ±ÅÞ¡¡Ê¡Åç¤ß¤º¤ÛÅÞ¼ó
¡ÖÆÈ¤ê¤è¤¬¤ê¤Î²ò»¶·à¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×»²À¯ÅÞ¡¡¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½
¡ÖÁªµó¤Ç¹ñÌ±¤Î¿®¤òÌä¤¦¤Ù¤¡×
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯10·î1ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë