¡Úµð¿Í¡Û¸ÍÅÄ²ûÀ¸¤¬ÀèÈ¯¡¡ËÌÂ¼Î®²»¡¢Ê¿»³¸ùÂÀ¡¢»°ÄÍÎ°À¸¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¡Ä£³·³¤Î£Â£Ã°ñ¾ëÀï¥¹¥¿¥á¥ó
¢¡ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¸òÎ®Àï¡¡µð¿Í£³·³¡½£Â£Ã°ñ¾ë¡Ê£±Æü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£±Æü¡¢£Â£Ã°ñ¾ë¤È¤ÎÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¸òÎ®Àï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Ï¸ÍÅÄ²ûÀ¸Åê¼ê¤Ç¡¢ÂçÄÅ°½ÌéÊá¼ê¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤à¡£¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤ÏËÌÂ¼Î®²»ÆâÌî¼ê¡¢Ê¿»³¸ùÂÀ³°Ìî¼ê¡¢»°ÄÍÎ°À¸³°Ìî¼ê¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¡¢µð¿Í¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¡£
¡¡£±ÈÖ¡¦Í··â¡¡Â¼»³
¡¡£²ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡ÎëÌÚÂç
¡¡£³ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡ËÌÂ¼
¡¡£´ÈÖ¡¦£Ä£È¡¡Ê¿»³
¡¡£µÈÖ¡¦º¸Íã¡¡»°ÄÍ
¡¡£¶ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡ÁêÂô
¡¡£·ÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡ÂçÄÅ
¡¡£¸ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡±§ÅÔµÜ
¡¡£¹ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡ÅÄ¾å
¡¡Åê¼ê¡¦¸ÍÅÄ