¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡ÖÎÉ¤¤¤ï¤±¤Í¤§¤À¤í¡×¥À¥¦¥ó¾É¤Î»Ð¡¦Ì¤ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤È¤ÎLINE¸ø³«¡Ö¤³¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬Âç¹¥¤¤Ç¼«Á³¤È¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¥Õ¥¡¥óÃíÌÜ
¡¡¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Î¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡Ê56¡Ë¤¬¡¢¥À¥¦¥ó¾É¤Î»Ð¡¦¤ß¤Ã¤Á¤ã¤ó¤³¤ÈÌ¤ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿LINE¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥À¥¦¥ó¾É¤Î»Ð¡õ¼ÂºÝ¤ÎLINE¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢Ì¤ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤È¤ÎLINE¤òInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹âÅè¡£8·î20Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤£¤Á¤ã¤ó ¥«¥Ê¥À Ìë¤Î»þ´Ö¤Ï19»þ20Ê¬¤Ç¤·¤è¡£¤ªÅÚ»º¤Ï¥á¥È¥í¥·¥í¥Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡¢Ì¤ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤À¤è¡Ä¡Ä¶âÂô¤È¥«¥Ê¥À»÷¤Æ¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡ÄËÜÅö¤ËËèÆü¥È¥ó¥Á¥ó¥«¥ó¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡9·î30Æü¤Ë¤Ï¡¢3²ó¤ÎÃå¿®¸å¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿Ê¸½ñ¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤Á¤£¤Á¤ã¤ó Âå´±»³¤ÎÈþÍÆ±¡¤Ç¤·¤ç¡¢¡»¡»¤µ¤ó¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¡¢55004¿ÍÊ¬Ê§¤¤¤Þ¤¹¤È¤ª¤·¤ã¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤¡¡¢Ì¤ÃÎ»Ò¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÂÐ¤·¡¢¹âÅè¤Ï¡¢¡ÖÎÉ¤¤¤ï¤±¤Í¤§¤À¤í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Öµ´ÅÅ¤«¤é¤Î55004¿Í¡ª¡ª¡ª¡ªÌÌÇò¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤À¤¤¤ÖÂ¿¤¤¤Í Ëþ°÷¸æÎé¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤¢¤Õ¤ì¤ë¤«¤â¡×¡Ö¤Þ¤¸¤ÇÎÉ¤¤¤ï¤±¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Öº£²ó¤â¤ß¤Ã¤Á¤ã¤ó¥ï¡¼¥ë¥ÉßÚÎöºÇ¹â¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬Âç¹¥¤¤Ç¼«Á³¤È¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë