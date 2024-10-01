ÇßÂôÉÙÈþÃË¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ø¡ÖÂç¤·¤¿¤â¤ó¡×¡¡¸¦¥Ê¥ª¥³¤ÈÆó¿Í¤Ç·ÝÇ½À¸³è¡Ö54-59¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÇßÂôÉÙÈþÃË¡Ê73¡Ë¤¬10·î1Æü¡¢¡ØÇßÂôÉÙÈþÃË·àÃÄ ÇßÂôÉÙÈþÃË ¸¦¥Ê¥ª¥³ÆÃÊÌ¸ø±é¡Ù¹çÆ±¼èºà²ñ¡¦¥²¥Í¥×¥í¸ø³«¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥é¥Õ¥ë¡©¤ÊÇßÂôÉÙÈþÃË¤Î¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÇßÂô¤Ï¡¢¿ÆÍ§¡¦¸¦¥Ê¥ª¥³¡Ê71¡Ë¤ÈÀÎÏÃ¤ä2¿Í¤Ç¤Î¿©»ö¤ÎÏÃ¤Ê¤ÉÏÃÂê¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÅ¸³«¡£ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤¬54ËÜÎÝÂÇ¡õ59ÅðÎÝ¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤ËÏÃÂê¤¬°Ü¤ë¤È¡¢·ÝÇ½À¸³è¤¬ÇßÂô¤Ï59Ç¯¡¢¸¦¤¬54Ç¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¤Þ¤¿ÇßÂô¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤ÏÂç¤·¤¿¤â¤ó¤À¤è¡×¤ÈÂçÃ«¤ò½ËÊ¡¡£¸¦¤â¡ÖÂçÃ«Áª¼êÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÇßÂô¡£¼ÂÎÏ¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸ùÀÓ¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤¿ÂçÃ«¤ò¡ÖÇßÂôÉÙÈþÃË¤ß¤¿¤¤¡×¤È¥Ü¥±¡£¤½¤ì¤Ë¸¦¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤¬Æþ¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÇßÂô¤Ï¡Ö74ºÐ¤Î¥¸¥¸¥¤¤ÇÌÀ¼£ºÂ¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë¤Î¤ÏËÍ¤À¤±¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤éÉñÂæÌò¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÀ¼£¤ÎÉñÂæ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜ¸ø±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¸ø±é¤Ï3Éô¹½À®¡£Âè1Éô¤Î¡ÖÂç¾Ð¤¤¡ªÉÙÈþÃË¤È¥Ê¥ª¥³¤Î²ÖÀï¡¢½÷¤Î°Õµ¤ÃÏ¡×¤ÏÇßÂô·àÃÄ¤Î¿Íµ¤ºî¤Ç·Ý¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥É¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤ÈÀÚ¤Ê¤¤½÷¿´¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¢¤ê¤Î¿Í¾ð´î·à¡£ÇßÂô¤¬µÆÏ©¤Î»Ð·Ý¼Ô¡¦µØµÈ¡¢¸¦¤¬Ìø¶¶¤Î¿Íµ¤·Ý¼Ô¡¦µÆÏ©¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡Âè2Éô¤Î¡Ö²ÎÍØ¥ª¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ç¤Ï¡¢¸¦¤Î¡Ö¤«¤â¤á¤Ï¤«¤â¤á¡×¡Ö²Æ¤ò¤¢¤¤é¤á¤Æ¡×¡¢ÇßÂô¤Î¡ÖÌ´¼Çµï¡×¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¬¡¢Âè3Éô¤Î¡Ö²Ú¤ÎÉñÍÙ³¨´¬¡×¤Ç¤ÏÇßÂô±é¤¸¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê½÷·Á¤Ë¤è¤ëÉñÍÙ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÇßÂô·àÃÄ¤Ï1986Ç¯¤«¤éº£Ç¯¤Ç31²óÌÜ¤ÎÌÀ¼£ºÂ¸ø±é¤ò·Þ¤¨¡¢ÇßÂô¤ÏÌÀ¼£ºÂºÇÂ¿¼ç±é¤ÎµÏ¿¤ò¸Ø¤ë¡£ËÜ¸ø±é¤Ï10·î2Æü¡Á10·î26Æü¡¢Åìµþ¡¦ÌÀ¼£ºÂ¤Ç¸ø±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥é¥Õ¥ë¡©¤ÊÇßÂôÉÙÈþÃË¤Î¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÇßÂô¤Ï¡¢¿ÆÍ§¡¦¸¦¥Ê¥ª¥³¡Ê71¡Ë¤ÈÀÎÏÃ¤ä2¿Í¤Ç¤Î¿©»ö¤ÎÏÃ¤Ê¤ÉÏÃÂê¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÅ¸³«¡£ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤¬54ËÜÎÝÂÇ¡õ59ÅðÎÝ¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤ËÏÃÂê¤¬°Ü¤ë¤È¡¢·ÝÇ½À¸³è¤¬ÇßÂô¤Ï59Ç¯¡¢¸¦¤¬54Ç¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¤Þ¤¿ÇßÂô¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤ÏÂç¤·¤¿¤â¤ó¤À¤è¡×¤ÈÂçÃ«¤ò½ËÊ¡¡£¸¦¤â¡ÖÂçÃ«Áª¼êÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ¸ø±é¤Ï3Éô¹½À®¡£Âè1Éô¤Î¡ÖÂç¾Ð¤¤¡ªÉÙÈþÃË¤È¥Ê¥ª¥³¤Î²ÖÀï¡¢½÷¤Î°Õµ¤ÃÏ¡×¤ÏÇßÂô·àÃÄ¤Î¿Íµ¤ºî¤Ç·Ý¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥É¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤ÈÀÚ¤Ê¤¤½÷¿´¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¢¤ê¤Î¿Í¾ð´î·à¡£ÇßÂô¤¬µÆÏ©¤Î»Ð·Ý¼Ô¡¦µØµÈ¡¢¸¦¤¬Ìø¶¶¤Î¿Íµ¤·Ý¼Ô¡¦µÆÏ©¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡Âè2Éô¤Î¡Ö²ÎÍØ¥ª¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ç¤Ï¡¢¸¦¤Î¡Ö¤«¤â¤á¤Ï¤«¤â¤á¡×¡Ö²Æ¤ò¤¢¤¤é¤á¤Æ¡×¡¢ÇßÂô¤Î¡ÖÌ´¼Çµï¡×¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¬¡¢Âè3Éô¤Î¡Ö²Ú¤ÎÉñÍÙ³¨´¬¡×¤Ç¤ÏÇßÂô±é¤¸¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê½÷·Á¤Ë¤è¤ëÉñÍÙ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÇßÂô·àÃÄ¤Ï1986Ç¯¤«¤éº£Ç¯¤Ç31²óÌÜ¤ÎÌÀ¼£ºÂ¸ø±é¤ò·Þ¤¨¡¢ÇßÂô¤ÏÌÀ¼£ºÂºÇÂ¿¼ç±é¤ÎµÏ¿¤ò¸Ø¤ë¡£ËÜ¸ø±é¤Ï10·î2Æü¡Á10·î26Æü¡¢Åìµþ¡¦ÌÀ¼£ºÂ¤Ç¸ø±é¤¹¤ë¡£