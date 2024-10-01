¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢£Ã£Ð£É¡¢9·î¤ÏÁ°Ç¯Èæ¡Ü1.84¡ó¡¡Ãæ¶ä¤Ë¶âÍ»´ËÏÂ¤ÎÍ¾ÃÏ
Stefanno Sulaiman¡¡Fransiska Nangoy
[¥¸¥ã¥«¥ë¥¿ £±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Åý·×¶É¤¬£±ÆüÈ¯É½¤·¤¿£¹·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ£±¡¥£¸£´¡ó¾å¾º¤·¤¿¡£¿¤ÓÎ¨¤Ï¥í¥¤¥¿¡¼¤¬½¸·×¤·¤¿¥¢¥Ê¥ê¥¹¥ÈÍ½ÁÛ¡Ê£²¡¥£°£°¡ó¡Ë¤ò²¼²ó¤ê¡¢£¸·î¤Î£²¡¥£±£²¡ó¤«¤éÆß²½¤·¤¿¡£
£Ì£Ó£Å£Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£°£²£±Ç¯£±£±·î°ÊÍè¤ÎÄã¿å½à¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤Ïº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¥ì¥ó¥¸¤ò£±¡¥£µ¨¡£³¡¥£µ¡ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿©ÉÊ²Á³Ê¤Î¿¤ÓÎ¨¤Ï£¸·î¤Î£³¡¥£³£¹¡ó¤«¤é£²¡¥£µ£·¡ó¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£
¿©ÉÊ²Á³Ê¤Ê¤É¤ò½ü¤¯¥³¥¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï£²¡¥£°£¹¡ó¡£Í½ÁÛ¤Ï£²¡¥£°£³¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¥á¥¤¥Ð¥ó¥¯¡¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢¥ß¥ë¥À¥ë¡¦¥°¥Ê¥ë¥È»á¤Ï¡¢Ãæ¶ä¤Ë¤Ï¶âÍ»´ËÏÂ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËÀ¯ºö¶âÍø¤ò£µ¡¥£²£µ¡ó¤Þ¤Ç°ú¤²¼¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£½¾Íè¤Ï£µ¡¥£·£µ¡ó¤Þ¤Ç¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Ãæ¶ä¤ÏÀè·î¡¢Ìó£³Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÍø²¼¤²¤ò¼Â»Ü¡£¼çÍ×À¯ºö¶âÍø¤Î£·ÆüÊª¥ê¥Ð¡¼¥¹¥ì¥Ý¶âÍø¤ò£²£µ¥Ù¡¼¥·¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£â£ð¡Ë°ú¤²¼¤²£¶¡¥£°£°¡ó¤È¤·¤¿¡£