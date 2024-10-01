¤¢¤ß¤¢¤ß¤Ë¤Æ²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖMETAL BUILD ¥¼ー¥¿¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤¬10·î1Æü16»þ¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï¡ª
ÃêÁª´ü´Ö¡§10·î1Æü16»þ～10·î4Æü13»þ59Ê¬
ÅöÁªÈ¯É½¡§10·î7Æü～10·î8Æü
¡¡¤¢¤ß¤¢¤ß¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖMETAL BUILD ¥¼ー¥¿¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£±þÊç´ü´Ö¤Ï10·î1Æü16»þ¤«¤é10·î4Æü13»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£ÅöÁªÈ¯É½¤Ï10·î7Æü¤«¤é10·î8Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡º£²óÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¤¢¤ß¤¢¤ß¡×¤ËÆþ²ÙÍ½Äê¤ÎËÜÀ½ÉÊ¤¬ÃêÁªÈÎÇä¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤ß¤¢¤ßËÜÅ¹²ñ°÷ÍÍ¸ÂÄê¤ÇÃêÁª¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ªÃêÁªÈÎÇä¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃêÁª³«»Ï¤Î10·î1Æü16»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢´õË¾¤¹¤ë¿Í¤ÏÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é»²²Ã¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢¢¤¢¤ß¤¢¤ß¡ÖMETAL BUILD ¥¼ー¥¿¥¬¥ó¥À¥à¡×ÃêÁªÈÎÇä¤Î¥Úー¥¸
¡À¤¢¤ß¤¢¤ßËÜÅ¹(https://t.co/DQhhKHTkaY)²ñ°÷ÍÍ¸ÂÄê¡¿- ¤¢¤ß¤¢¤ß (@amiami_figure) October 1, 2024
☑METAL BUILD ¥¼ー¥¿¥¬¥ó¥À¥à ¡Øµ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥à¡Ù
ÃêÁªÍ½ÌóÈÎÇä¤¬·èÄê❕️
±þÊç´ü´Ö▶️10/1(²Ð)16:00～10/4(¶â)13:59
ÅöÁªÈ¯É½▶️10/7(·î)～10/8(²Ð)
¾ÜºÙ¡õ¿½¹þ▶️https://t.co/3fUAioilSZ#METALBUILD pic.twitter.com/Lro42sEpA9
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£