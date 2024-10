ÆüËÜÌ¡²è¡Ö¥Ù¥ë¥»¥ë¥¯¡×¤ÎºîÉÊÅ¸¤¬10·î23Æü¤è¤ê¥½¥¦¥ë¤Ç¤â³«ºÅ¡ª´Ú¹ñ²ñ¾ì¤«¤é¤Î¿·¾¦ÉÊ¤âÅÐ¾ì

2021年9月開幕の東京・池袋会場を皮切りに、約3年かけて日本全国を巡回してきた「大ベルセルク展〜三浦建太郎 画業32年の軌跡〜」が、2024年10月にいよいよ韓国・ソウルで開催される。エンターテイメントやカルチャーを満喫できる人気の街・弘大(ホンデ)にあるAK PLAZA HONGDAE 4階展示会場にて、2024年10月23日(水)より開幕する。250点を超える高精細複製原画を中心に、大迫力の巨大ゾッド像、フィギュア、ジオラマなどを多数展示。物販コーナーでは、日本でも好評だった商品に加えて、韓国会場からの新規商品も多数登場。

韓国を訪れた際には、足を運んでみてはいかがだろうか。

■概要

「大ベルセルク展〜三浦建太郎 画業32年の軌跡〜」

【日程】

2024年10月23日(水)〜2025年1月5日(土)



【会場】

AK PLAZA HONGDAE 4F(seoul, mapo-gu, yanghwa-ro 188)



【営業時間】

平日 11:00〜22:00

週末及び公休日 10:30〜22:00

最終入場 20:30



主催:SMG Holdings

主管:Oh Museum

運営:MUSEEUM

製作:Freakers-Group

協力:「大ベルセルク展」実行委員会 / Dai Nippon Printing Co., Ltd.(DNP)

協賛:Prime 1 Studio Co., Ltd. / MAX FACTORY, INC.



<入場時のご注意>

全年齢観覧可能(ただし、15歳未満は保護者同伴の場合入場可能)

※本展覧会には一部刺激の強い表現・描写が含まれております。ご了解の上ご来場ください。



