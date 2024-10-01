¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡ÛÂæÉ÷18¹æ¡Ê¥¯¥é¥Èー¥ó¡ËµÞÈ¯Ã£ ¡ÖÂç·¿¤ÇÌÔÎõ¡×¤ÊÂæÉ÷¤Ë É÷¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï¡©¡¡²ÆìÃÏÊý¤ËÀÜ¶á¤Î¤ª¤½¤ì¡¡ÂæÉ÷17¹æ¤Ï¤¢¤¹¡Ê2Æü¡Ë²¹ÂÓÄãµ¤°µ¤Ø¡Ú6Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤Î±«É÷¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Û
ÂæÉ÷18¹æ¡Ê¥¯¥é¥Èー¥ó¡Ë¤ÏµÞÂ®¤ËÈ¯Ã£¤·¤ÆÌÔÎõ¤ÊÀªÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂæÉ÷18¹æ¤Î±ÒÀ±²èÁü¡¿ÂæÉ÷17¹æ¡¦18¹æ¤Î¿ÊÏ©Í½ÁÛ¿Þ¡¡¢¨10·î1ÆüÀµ¸áÈ¯É½
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡ÖÂç·¿¤ÇÌÔÎõ¡×¤ÊÂæÉ÷18¹æ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¡Ê10·î1Æü¡ËÀµ¸á»þÅÀ¤Ç¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÀ¾ËÌÀ¾¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Ãæ¿´µ¤°µ¤¬915hPa¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï55¥áー¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï75¥áー¥È¥ë¤Ç¤¹¡£
ÂæÉ÷18¹æ¡Ê¥¯¥é¥Èー¥ó¡Ë
±ÒÀ±²èÁü¤Ç¤Ï¡¢ÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀªÎÏ¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤¬È¯Ã£¤Î¥Ôー¥¯¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¹2Æü¤â¡ÖÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¡×ÀªÎÏ¤ÇÂæÏÑÉÕ¶á¤Ë¿Ê¤ó¤À¸å¡¢3Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é4Æü¡Ê¶â¡Ë¤´¤í¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ë½É÷°è¤òÈ¼¤Ã¤Æ²ÆìÃÏÊý¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉ÷¤ÎÍ½ÁÛ¡Û
²ÆìÃÏÊý¤ÇÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇÂçÉ÷Â®¡ÊºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¡Ë
2Æü¡¡20¥áー¥È¥ë¡Ê30¥áー¥È¥ë¡Ë
3Æü¡¡30¥áー¥È¥ë¡Ê45¥áー¥È¥ë¡Ë
¤½¤Î¸å¡¢4Æü¤´¤í¤âË½É÷¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÆìÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢Ë½É÷¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¡¢¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤Ã¤¿¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿ÂæÉ÷17¹æ¡Ê¥Á¥§ー¥Óー¡Ë¤Ï¡¢¤¤ç¤¦1Æü¡¢°ËÆ¦½ôÅç¤ÎÅì¤«¤é´ØÅìÃÏÊý¤ÎÅì¤Î³¤¾å¤òËÌ¾å¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢¤¢¤¹2Æü¤Ï²¹ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£