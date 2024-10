日本最大のディズニーストア旗艦店のポップアップ「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」を全国9都市で開催!

「ミッキーマウス」のスタチューがお出迎えする会場で、ご当地アイテムや限定グッズが販売されます☆

ディズニーストア「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」

開催スケジュール:

東京会場(羽田空港 第1ターミナル 2F マーケットプレイス)開催期間:2024年11月1日(金)〜12月2日(月)※ 最終日は18:00終了大阪会場(心斎橋PARCO 9F EVENT SPACE)開催期間:2024年12月9日(月)〜2025年1月6日(月)愛知会場(中部国際空港 セントレア 第1ターミナル 4階 イベントプラザ)開催期間:2025年1月14日(火)〜2月11日(火・祝)鹿児島会場(アミュプラザ鹿児島 2F センタースクエア)開催期間:2025年2月19日(水)〜3月23日(日)

※2025年4月以降の詳細については、特集ページにて随時新情報が配信されます

「想像の、その先へ。」をコンセプトにした「ディズニーフラッグシップ東京」

あらゆるゲストがディズニーの世界観に没入し、究極のディズニーショッピングを楽しんでもらうことを目的にデザインされた、日本最大の規模を誇るディズニーストアの旗艦店です。

ディズニーフラッグシップ東京ならではのコンテンツを取り入れたポップアップ「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」を、東京を皮切りに大阪・愛知・鹿児島など全国9都市にて開催!

全国のゲストに究極のショッピング体験が提供されます☆

「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」のみどころ

会場内では、ディズニーフラッグシップ東京のシンボルである「魔法使いの弟子」に扮した「ミッキーマウス」のスタチューがゲストをお出迎え。

ご当地アイテムを含む限定グッズをはじめ、ディズニーストアの最新グッズのお買い物が楽しめるほか、会場限定キャンペーンなど盛りだくさんのコンテンツが用意されます☆

※画像はイメージです

ご当地グッズを含む会場限定グッズを展開

会場では、「魔法使いの弟子」に扮した「ミッキーマウス」をデザインしたショッピングバッグやミニタオルを販売。

また、“旅”をテーマにお揃いの帽子を身に着けた「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のぬいぐるみキーホルダーや「うるぽちゃちゃん」のぬいぐるみも登場します。

さらに、ご当地デザインのトートバッグ、キーチェーンといった、本イベントならではの特別感のあるグッズ全14種類を展開。

そして、ディズニーフラッグシップ東京限定で販売しているロゴ入りのぬいぐるみなど、来店の記念やお土産としてもおすすめな豊富なラインナップが取り揃えられます。

そのほかにもディズニーストアクラブ会員来店者限定グッズも発売される予定です。

ショッピングバッグ

価格:900円(税込)

「魔法使いの弟子」に扮した「ミッキーマウス」をプリントしたショッピングバッグ。

反面にも「ミッキーマウス」のお顔がアップでレイアウトされています。

中身が出にくいファスナー仕様になっているのも嬉しいポイントです。

ミニタオル

価格:700円(税込)

幻想的な星空をバックにした「ミッキーマウス」デザインのミニタオル。

金糸で刺しゅうされた「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」のロゴも素敵です。

キーチェーン

価格:1,500円(税込)

魔法使いに扮した「ミッキーマウス」をダイカットでデザインしたキーチェーン。

背面には輝く星々が散りばめられています。

バッグやリュックに付けて一緒にお出かけできるディズニーグッズです。

巾着入りクッキー

価格:1,500円(税込)

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」をプリントした巾着入りクッキー。

にっこり笑う「ミッキーマウス」のお顔型クッキーが入っています。

シークレットエコバッグ

価格:900円(税込)※ランダム

コンパクトに収納できる、便利なエコバッグ。

「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」「グーフィー」柄からいずれか1つが封入されます。

キャラクターのイメージに合わせた配色もおしゃれ☆

うるぽちゃちゃん ミッキーマウス

価格:1,800円(税込)

光が映り込んでうるっとした瞳、ぽっちゃり体型がかわいい、ディズニーストアのぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」から「ミッキーマウス」の限定デザインで登場。

グリーンのパンツをはいた「ミッキーマウス」がふわふわな手触りと優しい色合いで表現されています。

”旅”をテーマにデザインされた、グレーのリュックと茶色い帽子がお似合いのぬいぐるみです☆

うるぽちゃちゃん ミニーマウス

価格:1,800円(税込)

「ミッキーマウス」と同じ帽子をかぶった「ミニーマウス」の「うるぽちゃちゃん」

緑のショルダーバッグを肩にかけ、淡いラベンダーカラーのワンピースを着た「ミニーマウス」がデザインされています。

旅行先で写真撮影が楽しめる、フォトジェニックなぬいぐるみです。

ぬいぐるみキーホルダー ミッキーマウス

価格:2,600円(税込)

旅行気分が楽しめる、「ミッキーマウス」デザインのぬいぐるみキーホルダー。

グリーンのパンツに黄色いボタンがアクセントになっています。

ポップアップの会場となる羽田空港をイメージした、飛行機のシルエットとロゴをあしらった大きなタグ付きです。

ぬいぐるみキーホルダー ミニーマウス

価格:2,600円(税込)

ほんのりピンクに染まったほっぺがかわいい「ミニーマウス」のぬいぐるみキーホルダー。

「ミッキーマウス」の履いているパンツの色にリンクしたショルダーバッグをかけています。

ワンピースにレースをあしらった、細部にまでこだわりが光るグッズです。

ご当地アイテム(東京)トートバッグ

価格:900円(税込)

東京会場限定のご当地アイテムとして羽田空港のロゴをあしらったトートバッグが登場。

シンプルで使い勝手の良いデザインも魅力の一つです。

ご当地アイテム(東京)チーチェーン

価格:1,500円(税込)

パイロットの制服に身を包んだ「ミッキーマウス」のキーチェーン。

サイドにレイアウトされた「ディズニーストア」のロゴにも注目です。

ディズニーストアクラブ会員来店者限定ぬいぐるみキーホルダー

価格:2,600円(税込)

限定数量:各会場500点

「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」限定グッズとして、ディズニーフラッグシップ東京の店内スタチューをイメージした「魔法使いの弟子」に扮した「ミッキーマウス」のぬいぐるみキーホルダーが登場。

ウォルト・ディズニー氏が世に贈った数々の長編アニメーション映画の中でも、特に傑作として語り継がれている『ファンタジア』をモチーフにしたグッズです。

美しい光沢が魅力のベロア風生地で作られた帽子の模様は、ラメでキラキラと輝きます。

※会場限定のご当地アイテムは、各会場でデザインが異なります。画像は東京会場限定のデザインです

※一部購入予約が必要なグッズがあります。詳しくは、特集ページより確認ください

巡回1都市目の東京・羽田空港内のディズニーストア自動販売機では空港限定アイテムを先行発売

発売日:2024年11月1日(金)

価格:1,800円(税込)

「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」のスタートを記念して、空港限定デザインの「うるぽちゃちゃん」のぬいぐるみを、巡回1都市目、東京・羽田空港の各ターミナル内のディズニーストア自動販売機にて発売。

今回登場するのは、フライトジャケットとフライトキャップ&ゴーグルを身に着けたパイロットスタイルの「ミッキーマウス」をデザインしたぬいぐるみです。

ジャケットに飛行機マークをあしらったこだわりのデザインを使用したぬいぐるみは、旅の思い出作りやお土産にもおすすめ☆

※その他空港に設置されているディズニーストア自動販売機でも入荷次第順次販売されます

ディズニーストアクラブ会員限定プレゼントキャンペーン

東京会場 キャンペーン実施期間・内容:

第1弾:2024年11月1日(金)〜11月7日(木)15,000円(税込)以上購入で「メモリアルプレート」をプレゼント第2弾:11月8日(金)〜なくなり次第終了5,000円(税込)以上購入で「オリジナル缶トレー」をプレゼント

各会場にて、ディズニーストアクラブ会員対象のプレゼントキャンペーンを実施。

東京会場以降のスケジュールは、特集ページにて随時配信されます。

※「メモリアルプレート」はディズニーフラッグシップ東京グランドオープン記念のアイテムと同一となります

※「オリジナル缶トレー」はディズニーフラッグシップ東京オープン100日記念のアイテムと同一となります

※数量限定のため、各会場なくなり次第終了となります

全国9都市にて開催される、日本最大のディズニーストア旗艦店ポップアップ。

2024年11月1日からの東京会場を皮切りに順次開催される「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」の紹介でした☆

魔法使いの弟子やプリンセス、ヴィランズなど豊富に展開!ディズニーストア「クリスマスオーナメント 2024」 魔法使いの弟子やプリンセス、ヴィランズなど豊富に展開!ディズニーストア「クリスマスオーナメント 2024」 続きを見る

チェシャ猫が主役のファッションアイテムや雑貨!ディズニーストア『ふしぎの国のアリス』コレクション チェシャ猫が主役のファッションアイテムや雑貨!ディズニーストア『ふしぎの国のアリス』コレクション 続きを見る

© Disney

© Disney/Pixar

© & TM Lucasfilm Ltd.

© 2024 MARVEL

※品切れの場合があります

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※スケジュールや会場は変更になる場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキーのスタチューがゲストをお出迎え!ディズニーストア「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」 appeared first on Dtimes.