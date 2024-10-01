¡Î´ÚÎ®¡Ï£Ó£È£É£Î£å£å¥ß¥ó¥Û¡¡½é¤Î¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È³«ºÅ¤Ø
¡Ú¥½¥¦¥ëÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û´Ú¹ñÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¡¢£Ó£È£É£Î£å£å¡Ê¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¡Ë¤Î¥ß¥ó¥Û¤¬£±£±·î£³£°¡¢£±£²·î£±¤ÎÎ¾Æü¡¢¥½¥¦¥ë¤Î¹âÎïÂç²½ÄõÂÎ°é´Û¤Ç¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö£Í£Å£Á£Î¡§£ï£æ¡¡£í£ù¡¡£æ£é£ò£ó£ô¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Î£Ó£Í¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬£±Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥ó¥Û¤¬¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«¤¯¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£
¡¡º£Ç¯£±·î¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö£Ó£ô£á£ù¡¡£æ£ï£ò¡¡£î£é£ç£è£ô¡×¤òÈ¯Çä¤·¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤Î¥ß¥Ë¸ø±é¤ò³«¤¤¤¿¥ß¥ó¥Û¤Ï¡¢º£²ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¿ô¤òÁý¤ä¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î²»³Ú¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë·×²è¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¥ß¥ó¥Û¤ÏÇ¯Æâ¤Ë½é¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡££²£°£²£²Ç¯¤Ë½é¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£Ã£È£Á£Ó£Å¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥ß¥ó¥Û¤Ï¡¢´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë·×²è¤À¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¥ß¥ó¥Û¤ÏÊÆ¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î´Ú¹ñ¥±¡¼¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë£Ê£Ô£Â£Ã¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö²È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î°¦¡×¤Ç¥Ê¥à¡¦¥Æ¥Ô¥ç¥ó¤ò±é¤¸¡¢¸½ºß¤Ï±é·à¡Ö¥´¥É¡¼¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß
¡¡¥ß¥ó¥Û¤¬¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«¤¯¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£
¡¡º£Ç¯£±·î¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö£Ó£ô£á£ù¡¡£æ£ï£ò¡¡£î£é£ç£è£ô¡×¤òÈ¯Çä¤·¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤Î¥ß¥Ë¸ø±é¤ò³«¤¤¤¿¥ß¥ó¥Û¤Ï¡¢º£²ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¿ô¤òÁý¤ä¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î²»³Ú¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë·×²è¤À¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¥ß¥ó¥Û¤ÏÊÆ¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î´Ú¹ñ¥±¡¼¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë£Ê£Ô£Â£Ã¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö²È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î°¦¡×¤Ç¥Ê¥à¡¦¥Æ¥Ô¥ç¥ó¤ò±é¤¸¡¢¸½ºß¤Ï±é·à¡Ö¥´¥É¡¼¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß