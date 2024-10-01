¡ÚNumber_i¡Û½é¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à Spotify¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÖTOP ALBUMS DEBUT GLOBAL¡×¤ÇÀ¤³¦4°Ì¤Ë
Ê¿Ìî»çÍÔ¡¦¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¦´ßÍ¥ÂÀ¤Î3¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNumber_i¡×¤Î½é¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖNo.µ¡×¤¬¡¢Spotify¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÖTOP ALBUMS DEBUT GLOBAL¡×¤ÇÀ¤³¦4°Ì¤Ë¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚNumber_i¡Û½é¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à Spotify¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÖTOP ALBUMS DEBUT GLOBAL¡×¤ÇÀ¤³¦4°Ì¤Ë
Number_i ¤Ïº£Ç¯4·î¡¢¥¢¥á¥ê¥«ºÇÂçµé¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖCoachella Valley Music and Arts Festival 2024¡×¤Î¡Ö88rising Futures¡×¤Ë½Ð±é¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢8·î19Æü(·î)¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖINZM¡×¤Ï¡¢Billboard JAPAN Áí¹ç¥½¥ó¥°¡¦¥Á¥ã¡¼¥È ¡ÈJAPAN Hot 100¡É ¤ÇÁí¹ç¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£Á´ÊÔ³¤³°¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿MV¤Ï¸ø³«¤«¤é2Æü¤Ç1000Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
À¸²Ö,
²ð¸î,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Ë¬Ìä²ð¸î,
ÆÁÅç,
ºßÂð°åÎÅ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¶âÂ°²Ã¹©,
Åìµþ