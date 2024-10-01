¥¹¥·¥í¡¼ÀìÍÑÊÆ¤ò°é¤Æ¤ëÅÄ¤ó¤Ü¤Ç¡¢ÅÄ¿¢¤¨¡¢°ð´¢¤êÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ
FOOD & LIFE COMPANIES¤Ï2024Ç¯4·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥·¥í¡¼ÊÆ ÅÄ¿¢¤¨¡¦°ð´¢¤êÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
ÅÄ¿¢¤¨¡Ö¥¹¥·¥í¡¼ÊÆ ÅÄ¿¢¤¨ÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼¡×¤ÎÍÍ»Ò¡¡
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡Ö¥¹¥·¥í¡¼ÀìÍÑÊÆ¡×¤ò°é¤Æ¤ëÅÄ¤ó¤Ü¤Ç¤ÎÇÀ¶ÈÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸»º¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¿´¤ä¡Ö¿©¡×¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò°é¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢2015Ç¯¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ä¥¢¡¼Á´ÂÎ¤ÇÁíÀª176¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°ð´¢¤ê¡Ö¥¹¥·¥í¡¼ÊÆ °ð´¢¤êÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼¡×¤ÎÍÍ»Ò
ÅÄ¿¢¤¨¡Ö¥¹¥·¥í¡¼ÊÆ ÅÄ¿¢¤¨ÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼¡×¤Ï¡¢2024Ç¯4·î27Æü¤Ë¼¢²ì¸©¤È¡¢5·î18Æü¤ËÀéÍÕ¸©¤Î2¤«½ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£°ð´¢¤ê¡Ö¥¹¥·¥í¡¼ÊÆ °ð´¢¤êÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼¡×¤Ï¡¢2024Ç¯9·î21Æü¤ËÊ¼¸Ë¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¢£ÅÄ¿¢¤¨¡¡¡Ö¥¹¥·¥í¡¼ÊÆ ÅÄ¿¢¤¨ÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼¡×³µÍ×
¡¦Æü»þ¡¢¾ì½ê¡§2024Ç¯4·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¼¢²ì¸©¡¿5·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÀéÍÕ¸©¡¢2¤«½ê¤Ç³«ºÅ
¡¦»²²Ã¼Ô¡§¼¢²ì¸©¡¢20ÁÈ63Ì¾¡¡ÀéÍÕ¸©¡¢18ÁÈ58Ì¾¡¡¢¨¥¹¥·¥í¡¼¸ø¼° LINE ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î»öÁ°±þÊç¤è¤êÃêÁª
¡¦¥¹¥·¥í¡¼ÊÆÉÊ¼ï¡§¼¢²ì¸©¡¢¥ì¡¼¥¯65¡¿ÀéÍÕ¸©¡¢¤Õ¤µ¤³¤¬¤Í
¡¦Æâ ÍÆ:ÅÄ¿¢¤¨ÂÎ¸³¡¢Ãë¿©¡¢ºÂ³Ø¡Ê¤ªÊÆ¥¯¥¤¥º¤Ê¤É¡Ë¡¢¥¹¥·¥í¡¼Çî»ÎÇ§Äê½ñÂ£Äè
¡¦¶¨ ÎÏ: ¥¹¥·¥í¡¼ÊÆÀ¸»º¼Ô¡¢¼¢²ì³÷À¸Ä®ÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¢Á´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ ¼¢²ì¸©ËÜÉô¡¢·¯ÄÅ»ÔÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¢Á´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÀéÍÕ¸©ËÜÉô¡¢ÉÙÄÅ»ÔÌò½ê¡¢Á´ÇÀ¥Ñ¡¼¥ë¥é¥¤¥¹
¢£°ð´¢¤ê¡¡¡Ö¥¹¥·¥í¡¼ÊÆ °ð´¢¤êÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼¡×³µÍ×
¡¦Æü»þ¡¢¾ì½ê¡§2024Ç¯9·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¼¸Ë¸©
¡¦»²²Ã¼Ô¡§19ÁÈ57Ì¾¡¡¢¨¥¹¥·¥í¡¼¸ø¼° LINE ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î»öÁ°±þÊç¤è¤êÃêÁª
¡¦¥¹¥·¥í¡¼ÊÆÉÊ¼ï¡§¤É¤ó¤È¤³¤¤
¡¦Æâ ÍÆ:°ð´¢¤êÂÎ¸³¡¢Ãë¿©¡¢ºÂ³Ø¡Ê¤ªÊÆ¥¯¥¤¥º¤Ê¤É¡Ë¡¢¥¹¥·¥í¡¼Çî»ÎÇ§Äê½ñÂ£Äè
¡¦¶¨ ÎÏ: ¥¹¥·¥í¡¼ÊÆÀ¸»º¼Ô¡¢Ê¼¸Ë¤ß¤é¤¤ÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¢Á´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ Ê¼¸Ë¸©ËÜÉô¡¢Á´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¢Á´ÇÀ¥Ñ¡¼¥ë¥é¥¤¥¹
ÅÄ¿¢¤¨¡Ö¥¹¥·¥í¡¼ÊÆ ÅÄ¿¢¤¨ÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼¡×¤ÎÍÍ»Ò¡¡
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡Ö¥¹¥·¥í¡¼ÀìÍÑÊÆ¡×¤ò°é¤Æ¤ëÅÄ¤ó¤Ü¤Ç¤ÎÇÀ¶ÈÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸»º¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¿´¤ä¡Ö¿©¡×¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò°é¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢2015Ç¯¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ä¥¢¡¼Á´ÂÎ¤ÇÁíÀª176¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÅÄ¿¢¤¨¡Ö¥¹¥·¥í¡¼ÊÆ ÅÄ¿¢¤¨ÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼¡×¤Ï¡¢2024Ç¯4·î27Æü¤Ë¼¢²ì¸©¤È¡¢5·î18Æü¤ËÀéÍÕ¸©¤Î2¤«½ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£°ð´¢¤ê¡Ö¥¹¥·¥í¡¼ÊÆ °ð´¢¤êÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼¡×¤Ï¡¢2024Ç¯9·î21Æü¤ËÊ¼¸Ë¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¢£ÅÄ¿¢¤¨¡¡¡Ö¥¹¥·¥í¡¼ÊÆ ÅÄ¿¢¤¨ÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼¡×³µÍ×
¡¦Æü»þ¡¢¾ì½ê¡§2024Ç¯4·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¼¢²ì¸©¡¿5·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÀéÍÕ¸©¡¢2¤«½ê¤Ç³«ºÅ
¡¦»²²Ã¼Ô¡§¼¢²ì¸©¡¢20ÁÈ63Ì¾¡¡ÀéÍÕ¸©¡¢18ÁÈ58Ì¾¡¡¢¨¥¹¥·¥í¡¼¸ø¼° LINE ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î»öÁ°±þÊç¤è¤êÃêÁª
¡¦¥¹¥·¥í¡¼ÊÆÉÊ¼ï¡§¼¢²ì¸©¡¢¥ì¡¼¥¯65¡¿ÀéÍÕ¸©¡¢¤Õ¤µ¤³¤¬¤Í
¡¦Æâ ÍÆ:ÅÄ¿¢¤¨ÂÎ¸³¡¢Ãë¿©¡¢ºÂ³Ø¡Ê¤ªÊÆ¥¯¥¤¥º¤Ê¤É¡Ë¡¢¥¹¥·¥í¡¼Çî»ÎÇ§Äê½ñÂ£Äè
¡¦¶¨ ÎÏ: ¥¹¥·¥í¡¼ÊÆÀ¸»º¼Ô¡¢¼¢²ì³÷À¸Ä®ÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¢Á´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ ¼¢²ì¸©ËÜÉô¡¢·¯ÄÅ»ÔÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¢Á´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÀéÍÕ¸©ËÜÉô¡¢ÉÙÄÅ»ÔÌò½ê¡¢Á´ÇÀ¥Ñ¡¼¥ë¥é¥¤¥¹
¢£°ð´¢¤ê¡¡¡Ö¥¹¥·¥í¡¼ÊÆ °ð´¢¤êÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼¡×³µÍ×
¡¦Æü»þ¡¢¾ì½ê¡§2024Ç¯9·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¼¸Ë¸©
¡¦»²²Ã¼Ô¡§19ÁÈ57Ì¾¡¡¢¨¥¹¥·¥í¡¼¸ø¼° LINE ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î»öÁ°±þÊç¤è¤êÃêÁª
¡¦¥¹¥·¥í¡¼ÊÆÉÊ¼ï¡§¤É¤ó¤È¤³¤¤
¡¦Æâ ÍÆ:°ð´¢¤êÂÎ¸³¡¢Ãë¿©¡¢ºÂ³Ø¡Ê¤ªÊÆ¥¯¥¤¥º¤Ê¤É¡Ë¡¢¥¹¥·¥í¡¼Çî»ÎÇ§Äê½ñÂ£Äè
¡¦¶¨ ÎÏ: ¥¹¥·¥í¡¼ÊÆÀ¸»º¼Ô¡¢Ê¼¸Ë¤ß¤é¤¤ÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¢Á´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ Ê¼¸Ë¸©ËÜÉô¡¢Á´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¢Á´ÇÀ¥Ñ¡¼¥ë¥é¥¤¥¹