WayV、日本デビューと同時にオリコンランキングを席巻！日本での高い人気を証明

WayVが日本デビューと同時にオリコンチャートのトップを占めた。

【注目】まるでヒモ…元WayV・ルーカスの元恋人が暴露

WayVは9月25日、日本初のミニアルバム『The Highest』をリリースして日本正式デビューを果たした。同アルバムはオリコン「デイリーアルバムランキング」で2日連続(9月28、29日付)1位に続き、「ウィークリーアルバムランキング」(9月23〜29日集計)でも1位を記録した。

また、ビルボードジャパン「週間トップアルバムセールス」2位に上がるなど、日本での高い人気を実感させた。

(写真=SMエンターテインメント)

さらにオリコンは本日(10月1日)、公式ホームページを通じて「WayV、自身初のアルバム1位、初週にして自己最高累積売上越えも記録」というタイトルの記事をリリース。WayVのオリコン「ウィークリーアルバムランキング」1位の便りを広く伝え、注目を集めた。

WayVの日本初のミニアルバム『The Highest』は、WayVだけの独歩的な音楽で世界を新たに魅了し、さらに高く登るという抱負を込めたタイトル曲『Go Higher』を含む計6曲で構成され、良い反応を得ている。

また、WayVは初の単独コンサートツアー「2024 WayV CONCERT [ON THE Way] 」の東京公演を9月28・29日の2日間にわたり開催し、完成度の高い音楽とパフォーマンスを披露。爆発的な反応を引き出し、会場を熱く盛り上げた。

これに対し、フジテレビの『めざましテレビ」はWayVのオリコンランキング1位とコンサートツアーを報道した。メンバーの多彩な話を聞くことができるインタビューも進行し注目を集めた。

なお、WayVは10月5日、ジャカルタで単独コンサートツアーを続ける。

◇NCTとは?

2016年デビュー。活動グループ、メンバー数の制限がないという新たなコンセプトを持った次世代K-POPグループ。日本、韓国、中国、台湾、香港、アメリカ、カナダ、マカオといった多国籍な23人で構成されており、日本からはユウタが所属している。これまで2016年に組まれたNCT Uを筆頭に、NCT 127、NCT DREAM、NCT2018、WayVなどの派生ユニットが誕生している。NCTは「Neo Culture Technology」(ネオカルチャーテクノロジー)の頭文字を取って名付けられた。