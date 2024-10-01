¥ª¥ê¥¸¥óÊÛÅö¡Ö3¼ï¤Î¾ß»ÅÎ©¤Æ!²óÆéÆùÊÛÅö¡Á1Æü¤ËÉ¬Í×¤ÊÌîºÚ1/2¤ò»ÈÍÑ¡Á¡×È¯Çä¡¢ÍÈ¤²ÊªÉÕ¤DXÊÛÅö¤äÃ±ÉÊÈÎÇä¤â
¥ª¥ê¥¸¥óÅì½¨¤¬Å¸³«¤¹¤ëÊÛÅöŽ¥ÁÚºÚÀìÌçÅ¹¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¥ª¥ê¥¸¥ó¡×¡Ö¥ª¥ê¥¸¥óÊÛÅö¡×¤Ï10·î2Æü10»þ¡¢¡Ö3¼ï¤Î¾ß»ÅÎ©¤Æ!²óÆéÆùÊÛÅö¡Á1Æü¤ËÉ¬Í×¤ÊÌîºÚ1/2¤ò»ÈÍÑ¡Á¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤Ç¡Ö¤Î¤êÊÛ¡×370±ß¡¢10·î7Æü¤«¤é¡Ö¤Î¤êÊÛ¥Õ¥§¥¢¡×³«ºÅ¡¢¥·¥ê¡¼¥º4ÉÊ¤òÃÍ°ú¤¤ÇºÇÂç90±ß°ú¤¡¢Ê¿Æü5Æü´Ö¸ÂÄê³«ºÅ
¡Ö3¼ï¤Î¾ß»ÅÎ©¤Æ!²óÆéÆùÊÛÅö¡Á1Æü¤ËÉ¬Í×¤ÊÌîºÚ¤Î1/2»ÈÍÑ¡Á¡×¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥ó¤ÎËÜ³ÊÃæ²Ú¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¡£
ÌîºÚ¤Ï¥¥ã¥Ù¥ÄŽ¥Ä¹¥Í¥®Ž¥¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤ò180g»ÈÍÑ¡£¥¿¥ì¤Ï¡¢ÀÖÌ£Á¹¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÆ¦ÈÄ¾ßŽ¥Å¼ÌÍ¾ßŽ¥Æ¦¸Ý¾ß¤Î3¼ï¤Î¾ß¤Ë¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò²Ã¤¨¤¿Ç»¸ü¤ÊÌ£Á¹¥À¥ì¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å´¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÇßÖ¤á¤¿ÆÚ¥Ð¥é¤ÈÌîºÚ¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥óÆÃÀ½Ì£Á¹¥À¥ì¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ì¸ýÌÜ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿»ÝÌ£¤ò´¶¤¸¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¿É¤ß¤ò´¶¤¸¤ëËÜ³ÊÃæ²Ú¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö3¼ï¤Î¾ß»ÅÎ©¤Æ!²óÆéÆùÊÛÅö¡Á1Æü¤ËÉ¬Í×¤ÊÌîºÚ¤Î1/2»ÈÍÑ¡Á¡×¤ÏÀÇ¹þ²Á³Ê646.92±ß¡£
¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ö3¼ï¤Î¾ß»ÅÎ©¤Æ!²óÆéÆùÊÛÅö¡Á1Æü¤ËÉ¬Í×¤ÊÌîºÚ¤Î1/2»ÈÍÑ¡Á¡×
¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤Ê¤É¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖDx3¼ï¤Î¾ß»ÅÎ©¤Æ!²óÆéÆùÊÛÅö¡Á1Æü¤ËÉ¬Í×¤ÊÌîºÚ¤Î1/2»ÈÍÑ¡Á¡×¤ÏÀÇ¹þ²Á³Ê862.92±ß¡£
¥ª¥ê¥¸¥ó¡ÖDx3¼ï¤Î¾ß»ÅÎ©¤Æ!²óÆéÆùÊÛÅö¡Á1Æü¤ËÉ¬Í×¤ÊÌîºÚ¤Î1/2»ÈÍÑ¡Á¡×
Ã±ÉÊ¤Î¡Ö3¼ï¤Î¾ß»ÅÎ©¤Æ!²óÆéÆù¡Á1Æü¤ËÉ¬Í×¤ÊÌîºÚ¤Î1/2»ÈÍÑ¡Á¡×¤ÏÀÇ¹þ²Á³Ê538.92±ß¡£
¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ö3¼ï¤Î¾ß»ÅÎ©¤Æ!²óÆéÆù¡Á1Æü¤ËÉ¬Í×¤ÊÌîºÚ¤Î1/2»ÈÍÑ¡Á¡×