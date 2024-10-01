»Â¿·¤¹¤®¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¶¯Îõ¥Ð¥ó¡×¼Â¼ÖÅ¸¼¨¡ª ¡È¥Ð¥Ë¥ó¥°¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖµðÂç¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¡×ÁõÃå¡ª ¼Â¤Ï¡ÖÂç»ö¤ÊÆ¯¤¯¥¯¥ë¥Þ¡×¤À¤Ã¤¿¡© ¤½¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï
¥Ð¥Ë¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¼óÅÔ¹â½êÍ¤Î¥Ð¥ó¡× ¤½¤ÎÌò³ä¤Ï¡©
¡¡2024Ç¯9·î27Æü¤«¤é28Æü¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÅ¸¼¨²ñ¡Ö¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Æ¥¯¥Î¥Õ¥§¥¢2024¡×¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¡¢NEXCOÅìÆüËÜ¡¦ÃæÆüËÜ¡¦À¾ÆüËÜ¤ä¡¢¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤ÎÆ»Ï©¸òÄÌ»ö¶È¼Ô¡¢Âç¼ê·úÀß²ñ¼Ò¡¢¤½¤·¤Æ¸òÄÌ´ØÏ¢¤Îµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤¬½¸·ë¡£
¡¡
¡¡¹âÂ®Æ»Ï©¤È°ìÈÌÍÎÁÆ»Ï©¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂÊª¤ò¸«¤Ê¤¬¤é³«È¯¡¦±¿ÍÑÃ´Åö¼Ô¤«¤é¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤¬Ê¹¤±¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Î¤¿¤á¤Î¥¯¥ë¥Þ¡©¡×¤ÈÂ¤ò»ß¤á¤Æ¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ë¸«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¤Ë½Ð¤¯¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡× ¤³¤ì¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¶¯¤¹¤®¤ë¡Ö¼óÅÔ¹â¤Î¥Ð¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê13Ëç¡Ë
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ë¡ÖETCÅÅÇÈÂ¬Äê¼Ö¡×¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤½¤Î³°´Ñ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¶¯Îõ¤Ç¤·¤¿¡£¾¯¡¹¸À¤¤²á¤®¤ÊÉ½¸½¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤«¤Ä¤ÆÎ®¹Ô¤·¤¿¥ß¥Ë¥Ð¥ó¥«¥¹¥¿¥à¤Î¡Ö¥Ð¥Ë¥ó¥°¡×¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ð¥Ë¥ó¥°¤È¤Ï¡¢³¤³°¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¹ñÆâ¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ë±þÍÑ¤·¤¿¼êË¡¤Î¤³¤È¡£Åö¶É¤Î¼èÄù¤ê¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¶áÇ¯¤Ï¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥Ð¥Ë¥ó¥°¤ËÁø¶ø¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤á¤Ã¤¤ê¸º¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ð¥Ë¥ó¥°¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Á°Êý¤ËÂç¤¤¯Ä¥¤ê½Ð¤·¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¡£¤µ¤é¤Ë¥ë¡¼¥ÕÁ°Éô¤Ë¤âµ¡ºà¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ª¤è¤Ó¥ë¡¼¥ÕÁ´Éô¤ËÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÇETC¤ÎÅÅÇÈ¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢²þ¤á¤ÆETC¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢ETC¤È¤Ï¡Ö¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥È¡¼¥ë¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¡¢ÅÅµ¤Åª¤Ë¼«Æ°¤Ç¥È¡¼¥ë¡Êtoll¡áÄÌ¹ÔÎÁ¶â¡Ë¤ò¼ý½¸¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤ä°ìÈÌÍÎÁÆ»Ï©¤ÇETC¡¢¤Þ¤¿ºÇ¿·ÈÇ¤ÎETC2.0¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏETC¤òÅý°ìµ¬³Ê¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³µÍ×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÎÁ¶â½ê¤òÄÌ²á¤¹¤ëºÝ¡¢ÎÁ¶â½ê¤Î¾åÉô¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡ÖÏ©Â¦¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡×¤«¤é¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î¡ÖETC¼ÖºÜ´ï¡×¤ÈÁÐÊý¸þ¤ÇÌµÀþÄÌ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎÁ¶â½ê¤ÎÆþ¸ý¤Ç¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¾ðÊó¡¦ETC¥«¡¼¥É·ÀÌó¾ðÊó¡¦¼ÖºÜ´ïID¤Ê¤É¸¡½Ð¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤É¤ÎÎÁ¶â¤ò²¿»þ¤ËÄÌ²á¤·¤¿¤«¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¥Ð¡¼¤¬³«¤¤¤ÆÄÌ²á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½Ð¸ý¤Ç¤Ï¡¢½ÐÆþ¤ê¸ý¾ðÊóÅù¤«¤éÁö¹Ô»þ´Ö¤Ê¤É¤ËÉ³¤Å¤¯³ä°úÎÁ¶â¤òÂ¨»þ¤Ë·èºÑ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¶â³Û¤òÅÅ¸÷É½¼¨ÈÄ¤Ç¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëETC¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Ã»»þ´Ö¤Î¾ðÊó½èÍý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆETC¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ETCÅÅÇÈÂ¬Äê¼Ö¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ËÏÃ¤òÌá¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¡ÖÅÅÇÈ¡×¤È¤Ï¡¢DSRC¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡DSRC¤È¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥Ç¥£¥±¡¼¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥ç¡¼¥È¡¦¥ì¥ó¥¸¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¡Ö¶¹°èÄÌ¿®¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤òÍÑ¤¤¤¿ETC¤Ï¡¢¼þÇÈ¿ôÂÓ5.8GHz¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿DSRC¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÎÁ¶â½ê¤Î¾åÉô¤Ë¤¢¤ëÏ©Â¦¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤«¤é¡¢ETC¼ÖºÜ´ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Èæ³ÓÅª¶¹¤¤¾È¼Í³ÑÅÙ¤ÇÄÌ¿®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ETCÅÅÇÈÂ¬Äê¼Ö¤Ï¡¢¤³¤ÎDSRC¤ÎÅÅÇÈ¤¬Àµ¾ï¤ËÈ¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤½¤ÎÅÅÇÈ¤Ï¤É¤Î¾ì½ê¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ï©Â¦¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ÎºîÆ°¾õÂÖ¤òÅÀ¸¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌòÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ETCÅÅÇÈÂ¬Äê¼Ö¤ÎÁ°Éô¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ï¡¢¼ÖÉý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ò»È¤Ã¤Æ²£Êý¸þ¤Ë¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÂ¬Äê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤À¤±Âç¤¤ÊÁõÃå°ÌÃÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾å²¼Êý¸þ¤Ç¤ÎÂ¬Äê¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢Ï©ÌÌ¤Ë¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ËÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ç¡¢¤Þ¤¿Ï©ÌÌ¤«¤é2m¼å¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥ë¡¼¥Õ¤ËÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤¬Â¬Äê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÆóÃÊ¹½¤¨¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÄÌ²á°ÌÃÖ¤òÀµ³Î¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ë¡¼¥Õ¸åÊý¤ÎÂ¦ÌÌÉô¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼¤ò¾È¼Í¤¹¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë¥é¥¤¥À¡¼¡ÊLiDAR¡Ë¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é³Æ¼ïµ¡´ï¤«¤éÆÀ¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤È¡¢ÅÅÇÈ¤Î¶¯¤¤¤È¤³¤í¤ÇÀÖ¿§¡¢¤µ¤é¤Ë²«¿§¡¢ÎÐ¿§¡¢ÀÄ¿§¤ÈÅÅÇÈ¤Î¶¯¼å¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿DSRCÄÌ¿®¤Î¤ß¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ëETC¤ÏÆüËÜ¤Î¤ß¤ÎÆÃÄ§¤Ç¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ë¤è¤ì¤ÐÍÎÁÆ»Ï©¤Î¤¢¤ë¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¹¥¤¥¹¤Ç¤Ï¼ÖºÜGPS¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢DSRC¤ÈÊ»ÍÑ¤·¤ÆÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤ò¼ý¼õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖºÜGPS¤Ç´ÉÍý¤¹¤ì¤Ð¡¢¹âÂ®Æ»Ï©°Ê³°¤Î°ìÈÌÆ»Ï©¤Ç¤âETCµ¡Ç½¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤Ç»È¤¦¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤íETC¤Î±¿ÍÑ¤Ï¹âÂ®Æ»Ï©¤ÈÍÎÁÆ»Ï©¡Ê°ìÉô¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢ÎáÏÂ5Ç¯¡Ê2023Ç¯¡Ë3·î»þÅÀ¤Ç¤Î¼çÍ×¤Ê¹âÂ®Æ»Ï©»ö¶È¼Ô¤ÎETC¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÎÁ¶â½ê¤Î¿ô¤È¡¢Á´ÎÁ¶â½ê¤Ë¤ª¤±¤ëÉáµÚÎ¨¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦NEXCOÅìÆüËÜ¡§457²Õ½ê¡Ê¤¦¤Á°ìÈÌÍÎÁÆ»Ï©111²Õ½ê¡Ë¡£ÉáµÚÎ¨100¡ó¡£
¡¡¡¦NEXCOÃæÆüËÜ¡§288²Õ½ê¡ÊÆ±43²Õ½ê¡Ë¡¢Æ±100¡ó¡£¡¡
¡¡¡¦NEXCOÀ¾ÆüËÜ¡§443²Õ½ê¡ÊÆ±107²Õ½ê¡Ë¡¢¹âÂ®Æ»Ï©100¡ó¡¢°ìÈÌÍÎÁ¤Ï98.2¡ó¡£
¡¡¡¦¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©¡§179²Õ½ê¡¢100¡ó¡£
¡¡¡¦ºå¿À¹âÂ®Æ»Ï©¡§143²Õ½ê¡¢100¡ó¡£
¡¡¡¦ËÜ½£»Í¹ñÏ¢Íí¹âÂ®Æ»Ï©¡§38²Õ½ê¡¢100¡ó¡£
¡¡¡¦Ì¾¸Å²°¹âÂ®Æ»Ï©¡§49²Õ½ê¡¢100¡ó¡£
¡¡¡¦Ê¡²¬ËÌ¶å½£¹âÂ®Æ»Ï©¡§65²Õ½ê¡¢100¡ó¡£
¡¡¡¦¹Åç¹âÂ®Æ»Ï©¡§14²Õ½ê¡¢100¡ó¡£
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤âº£¸å¡¢¤É¤³¤«¤ÇETCÅÅÇÈÂ¬Äê¼Ö¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£