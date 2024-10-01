¥Ð¥¹¥±¡¦Ä®ÅÄÎÜÍ£¡Ö¤º¤Ã¤È±¿Å¾¤·¤Æ¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¡×¡¡°¦¼Ö¾Ò²ð¤¬È¿¶Á¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤ÎÄ®ÅÄÎÜÍ£¡Ê31¡áÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°¦¼Ö¤ò¾Ò²ð¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°¦¼Ö¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Û¤ó¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·¡¼¡¢Ä¹µ÷Î¥±¿Å¾¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¡ª¡ª¡ª¤º¤Ã¤È±¿Å¾¤·¤Æ¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¡¢¡¢¡×¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö@jaguar.landrover.naniwa¡×¡Ö#landrover #defender¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÌ´¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¤¤Ä¤«»ä¤È¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯6·î¡¢¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¤ÎÀµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç¤¢¤ëÈ¬¸÷¥¨¥ë¥¢¡¼¥ë¤¬Ä®ÅÄ¤È¤Î¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼·ÀÌó¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£