Âç¸¶Í¥Çµ¡¢¥á¥¬¥Í¡õ¤Û¤í¿ì¤¤»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¸«¤Æ¤¤¤Æ¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¤×¤Ï¡Á¤Ã¤Æ¤·¤¿¤¤!!¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÂç¸¶Í¥Çµ¤¬9·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥á¥¬¥Í»Ñ¤Ç¤Û¤í¿ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¸¶Í¥Çµ¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥á¥¬¥Í¡õ¤Û¤í¿ì¤¤¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Âç¸¶¤¬¥Ó¡¼¥ë¥¸¥ç¥Ã¥¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö¤×¤Ï¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿Âç¸¶¤¬¥Ó¡¼¥ë¥¸¥ç¥Ã¥¤Ë¸ý¤ò¤Ä¤±¤ëÍÍ»Ò¤ä»ÞÆ¦¤òÊÒ¼ê¤Ë¥«¥á¥é¤ËÈù¾Ð¤ß¤«¤±¤ë»Ñ¡¢ËË¤òÀÖ¤Ê¤¬¤éÄ¹¤¤È±¤ò·ë¤Ü¤¦¤È¤¹¤ë»ÅÁð¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¤Û¤í¿ì¤¤»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¸«¤Æ¤¤¤Æ¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ëÎÉ¤¤¼Ì¿¿¤À¡¼¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ê¡Á°ì½ï¤Ë¤×¤Ï¡Á¤Ã¤Æ¤·¤¿¤¤!!¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤·¥Ó¡¼¥ë¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¢£Âç¸¶Í¥Çµ¡Ê¤ª¤ª¤Ï¤é ¤æ¤¦¤Î¡Ë
1999Ç¯10·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¡£2009Ç¯11·î¡¢Dream5¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2014Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÍÅ²ø¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤è¤¦¤«¤¤ÂÎÁàÂè°ì¡×¡Ö¥À¥ó¡¦¥À¥ó ¥É¥¥¥Ó¡¦¥º¥Ð¡¼¡ª¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£2016Ç¯¤ËDream5¤Î³èÆ°¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤È¡¢°Ê¹ß¤Ï¥½¥í¥¿¥ì¥ó¥È¤·¤Æ³èÌö¡£¶áÇ¯¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¡¢¡ØÈëÌ©¤ò»ý¤Ã¤¿¾¯Ç¯¤¿¤Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÂç¸¶Í¥Çµ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@yuno_ohara¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¸¶Í¥Çµ¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥á¥¬¥Í¡õ¤Û¤í¿ì¤¤¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Âç¸¶¤¬¥Ó¡¼¥ë¥¸¥ç¥Ã¥¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö¤×¤Ï¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿Âç¸¶¤¬¥Ó¡¼¥ë¥¸¥ç¥Ã¥¤Ë¸ý¤ò¤Ä¤±¤ëÍÍ»Ò¤ä»ÞÆ¦¤òÊÒ¼ê¤Ë¥«¥á¥é¤ËÈù¾Ð¤ß¤«¤±¤ë»Ñ¡¢ËË¤òÀÖ¤Ê¤¬¤éÄ¹¤¤È±¤ò·ë¤Ü¤¦¤È¤¹¤ë»ÅÁð¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Âç¸¶Í¥Çµ¡Ê¤ª¤ª¤Ï¤é ¤æ¤¦¤Î¡Ë
1999Ç¯10·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¡£2009Ç¯11·î¡¢Dream5¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2014Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÍÅ²ø¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤è¤¦¤«¤¤ÂÎÁàÂè°ì¡×¡Ö¥À¥ó¡¦¥À¥ó ¥É¥¥¥Ó¡¦¥º¥Ð¡¼¡ª¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£2016Ç¯¤ËDream5¤Î³èÆ°¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤È¡¢°Ê¹ß¤Ï¥½¥í¥¿¥ì¥ó¥È¤·¤Æ³èÌö¡£¶áÇ¯¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¡¢¡ØÈëÌ©¤ò»ý¤Ã¤¿¾¯Ç¯¤¿¤Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÂç¸¶Í¥Çµ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@yuno_ohara¡Ë