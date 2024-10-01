ÍèÇ¯Âç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¿Íµ¤»ÒÌò¤¬Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡Ö¸×¾¾¤¬Î©ÇÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÑÛ¡¹¤·¤¤¡Ä¡×
¡¡NHK¤Ï1Æü¡¢ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¡Ê28¡Ë¤¬¼ç±é¤¹¤ë2025Ç¯Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Ê¤Ä¤¿¤¸¤å¤¦¤¨¤¤¤¬¤Î¤æ¤á¤Ð¤Ê¤·¡Ë¡Á¡×¤Î¸ø¼°SNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö6·î¤ÎµþÅÔ¥í¥±¤Ë¤Æ¡¡ÅÄ°Â¸´Ý¤ò±é¤¸¤ë¡¡#»ûÅÄ¿´¡¡¤µ¤ó¤ÎÊ±Áõ»Ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª¡×¤È¡¢°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¡¦»ûÅÄ¿´¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö16ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿´¤µ¤ó¡¢ÍÄ¾¯´ü¤è¤êÁïÌÀ¤À¤Ã¤¿¸´Ý¤òÑÛ¡¹¤·¤¯±é¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡»ÒÌò¤È¤·¤Æ¤¢¤É¤±¤Ê¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿»ûÅÄ¡£´é¤Ä¤¤Î¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤ÀÄÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÑÛ¡¹¤·¤¤¡Ä¡×¡Ö»ûÅÄ¿´¤â¿ïÊ¬¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤â¤Î¤À¡×¡Ö¸×¾¾¤¬Î©ÇÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£