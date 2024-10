SHINee ミンホ、デビュー16年で初！ソウルでソロコンサートの開催が決定

SHINeeのミンホが、デビュー16年で初めてソロコンサートを開催する。本日(1日)、SMエンターテインメントによると、ミンホの初の単独コンサート「2024 MINHO CONCERT [MEAN: of my first]」が、11月30日と12月1日の2日間、ソウルの高麗(コリョ)大学ファジョン体育館で開かれる。これに先立ち、ミンホは今年1月にシングル「Stay for a night」をリリースし、初のファンコンサートを開催して2024年を力強く始めた。今回のソロコンサートを通じて、今年の最後の月までファンと一緒にしながら、自分だけの音楽とパフォーマンスを披露する。

ミンホは韓国で最近放送終了したJTBC土日ドラマ「家いっぱいの愛」にナム・テピョン役で出演し、熱演を披露して好評を受けた。現在、演劇「ゴドーを待ちながらを待ちながら」のバル役を引き受け、卓越した演技力で観客たちを魅了しており、第4四半期には初のフルアルバム発売も予告し、休みなく走っていくミンホの活発な歩みにさらに大きな期待が加わる。今回の公演チケット前売りはMelOn TICKETで行われ、10月8日午後6時にはファンクラブ先行予約が、10日午後6時には一般前売がオープンされる。ミンホは10月5日、仁川(インチョン)インスパイアアリーナで開かれる「2024 K-Link Festival」にも出演する。