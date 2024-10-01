¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡ÙÆ£¸¶Õ«»ÒÌò¡¦ÁÒÂô°ÉºÚ¡¢ÀÖ¤¤±©º¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¾Ð´é¡¡Æ±Ç¯Âå¤Î³èÆ°¤Ë´¶·ã¡Ö¤¹¤´¤¯¥¹¥Æ¥¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÁÒÂô°ÉºÚ¤¬1Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè78²ó¡ÖÀÖ¤¤±©º¬¶¦Æ±Êç¶â±¿Æ°¡×¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¿¿¤ÃÇò¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¡¢À¶·é´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÁÒÂô°ÉºÚ
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¤¤±©º¬Êç¶â¤Î½õÀ®¤ò¼õ¤±¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤³¤É¤â¿©Æ²¡×¤ä¼ã¼Ô»Ù±çÃÄÂÎ¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¿¤Á¤¬ÅÐÃÅ¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤Ç¤ÏÆ£¸¶Õ«»Ò¤ò±é¤¸¤ëÁÒÂô¤À¤¬¡Ö»ä¼«¿È¤âÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤é²È¤Ç¤â³Ø¹»¤Ç¤â¤³¤Î¾ì½ê¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¼«¼çÅª¤Ë³èÆ°¤Ç¤¤ë¾ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¥¹¥Æ¥¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ïº£19ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÇ¯Îð¤ÎÊý¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¥¹¥Æ¥¤Ê³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢Åì´Ø¿ÆÊý¤é¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦1Æü¤«¤é¡¢¡ÖPayPay¡×¤Ë¤è¤ëÊç¶â¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Êç¶âÈ¢¤Î¤Û¤«¡¢PayPayÊç¶â¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÀß¤±¤Æ¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¿¿¤ÃÇò¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¡¢À¶·é´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÁÒÂô°ÉºÚ
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¤¤±©º¬Êç¶â¤Î½õÀ®¤ò¼õ¤±¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤³¤É¤â¿©Æ²¡×¤ä¼ã¼Ô»Ù±çÃÄÂÎ¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¿¤Á¤¬ÅÐÃÅ¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤Ç¤ÏÆ£¸¶Õ«»Ò¤ò±é¤¸¤ëÁÒÂô¤À¤¬¡Ö»ä¼«¿È¤âÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤é²È¤Ç¤â³Ø¹»¤Ç¤â¤³¤Î¾ì½ê¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¼«¼çÅª¤Ë³èÆ°¤Ç¤¤ë¾ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¥¹¥Æ¥¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ïº£19ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÇ¯Îð¤ÎÊý¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¥¹¥Æ¥¤Ê³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢Åì´Ø¿ÆÊý¤é¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦1Æü¤«¤é¡¢¡ÖPayPay¡×¤Ë¤è¤ëÊç¶â¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Êç¶âÈ¢¤Î¤Û¤«¡¢PayPayÊç¶â¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÀß¤±¤Æ¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£