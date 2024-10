イタリアの悪童は新天地がようやく決まりそうだ。



『COPE』によると、昨季アダナ・デミルスポルを退団し、現在は無所属となっている元イタリア代表FWマリオ・バロテッリはスペイン3部のCFインターシティへの移籍が迫っているという。



現在34歳のバロテッリは母国のルメッツァーネやインテルで下部組織時代を過ごすと、これまでにマンチェスター・シティやリヴァプール、ACミランにマルセイユといった国内外の数々の名門を渡り歩くことに。イタリア代表としても36試合に出場し、14ゴールを挙げるなど、ストライカーとして名を馳せてきた同選手だが、30歳となった2021年7月にトルコのアダナ・デミルスポルへ移籍。監督との対立で一度はアダナ・デミルスポルを退団するも、復帰した23-24シーズンは7ゴール1アシストと結果を残していた。





Free agent Mario Balotelli is in talks to sign for third tier Spanish club Intercity.



