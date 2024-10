プレミアリーグ第6節イプスウィッチ対アストン・ヴィラの一戦が行われ、両チーム得点を奪い2-2のドローに終わった。



昇格組のイプスウィッチは初勝利を逃したものの、ここまでの6試合で4分2敗と地道に勝ち点を伸ばしている。しかも、この6試合ではリヴァプール、マンチェスター・シティ、ブライトン、アストン・ヴィラと対戦しており、それでこの結果であれば悪くない。



そんなイプスウィッチで輝きを放っているのがリアム・デラップだ。人間発射台の異名を持つロリー・デラップの息子であり、今夏の移籍市場でシティから完全移籍で加わっている。ポジションはセンターフォワードで、開幕からの6試合ですでに3ゴールを挙げている。





Pace, power, skill, finish.



Liam Delap's second of the afternoon. #IPSAVL pic.twitter.com/HFT3jWSBmO