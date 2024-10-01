¥¥ã¥¹¥ê¥ó¡¦¥Ó¥°¥íー¿·ºî¤Ë¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¯¥éー¥¯½Ð±é·èÄê ¨¡ ¡Ø¥¼¥í¡¦¥Àー¥¯¡¦¥µー¥Æ¥£¡Ù°ÊÍè¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°
¡Ø¥Ïー¥È¡¦¥í¥Ã¥«ー¡Ù¡Ê2008¡Ë¤Ë¤Æ½÷À¤Ë¤è¤ë¥¢¥«¥Ç¥ßー´ÆÆÄ¾Þ¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¥ã¥¹¥ê¥ó¡¦¥Ó¥°¥íー¤Î¼¡²óºî¤Ë¡¢¡Ø¥¿ー¥ß¥Íー¥¿ー:¿·µ¯Æ°/¥¸¥§¥Ë¥·¥¹¡Ù¡Ê2015¡Ë¤ä¡Ê2023¡Ë¤Ê¤É¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¯¥éー¥¯¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥Ó¥°¥íー¤È¥¯¥éー¥¯¤Ï¡Ø¥¼¥í¡¦¥Àー¥¯¡¦¥µー¥Æ¥£¡Ù¡Ê2012¡Ë°ÊÍè¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë¡£ÊÆ¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£
À½ºî¤ÎËÜºî¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ë¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÏÉú¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤òÉñÂæ¤Ë¹ñ²ÈÅª¤Ê´íµ¡¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥éー¥¯¤Ï¡Ø¥¼¥í¡¦¥Àー¥¯¡¦¥µー¥Æ¥£¡Ù¤Ç¡¢CIAÊ¬ÀÏ´±¤Î¥Þ¥ä¡Ê¥¸¥§¥·¥«¡¦¥Á¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡Ë¤ÎÆ±Î½¥À¥óÌò¤ò±é¤¸¡¢¥À¥ó¤¬¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤ò¹éÌä¤¹¤ë¥·ー¥ó¤Ï¤½¤Î²á·ã¤µ¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£
Â¾¥¥ã¥¹¥È¤Ë¡Ø¥¶¡¦¥¹ー¥µ¥¤¥É¡¦¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É ¡È¶Ë¡É°ÅÞ¡¢½¸·ë¡Ù¡Ê2021¡Ë¤Î¥¤¥É¥ê¥¹¡¦¥¨¥ë¥Ð¡¢¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó:¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥ì¥Ù¥Ã¥«¡¦¥Õ¥¡ー¥¬¥½¥ó¡¢¡Ö¥Á¥§¥ë¥Î¥Ö¥¤¥ê ーCHERNOBYLー¡×¡Ê2019¡Ë¤Î¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ï¥ê¥¹¡¢¡Ø¥Ñ¥¹¥È ¥é¥¤¥Ö¥¹/ºÆ²ñ¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Î¥°¥ì¥¿¡¦¥êー¡¢¡Ø¥Õ¥©ー¥Évs¥Õ¥§¥éー¥ê¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Î¥È¥ì¥¤¥·ー¡¦¥ì¥Ã¥Ä¡¢¡Ö¥¯¥¤ー¥ó¥º¡¦¥®¥ã¥ó¥Ó¥Ã¥È¡×¡Ê2020¡Ë¤Î¥âー¥¼¥¹¡¦¥¤¥ó¥°¥é¥à¡¢¡Ø¥Ä¥¤¥¹¥¿ー¥º¡Ù¡Ê2024¡Ë¤Î¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥é¥â¥¹¡¢¡Ø¥Ò¥ë¥Ó¥êー¡¦¥¨¥ì¥¸ー ¶¿½¥¤Î°¥²Î¡Ù¡Ê2020¡Ë¤Î¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Ð¥Ã¥½¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤«¤é¼ã¼ê¤Þ¤Ç¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤¬Â¿¿ôÂ·¤¤Æ§¤ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ó¥°¥íー¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜºî¤Ï¡¢1967Ç¯¤Î¥Ç¥È¥í¥¤¥ÈË½Æ°¤ÎºÇÃæ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¥¢¥ë¥¸¥§¡¦¥âー¥Æ¥ë»ö·ï¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¡Ø¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡Ù¡Ê2017¡Ë°ÊÍè¤Î´ÆÆÄºî¤È¤Ê¤ë¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿À½ºî¥Úー¥¹¤Ç¡¢¹ÅÇÉ¤Ç¹üÂÀ¤ÊºîÉÊ¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¥Ó¥°¥íー¤À¤±¤Ë¡¢ºÇ¿·ºî¤â¸«¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¼Ò²ñÇÉºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥éー¥¯¤Ï¡Ø°Ëâ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤½¤³¤Ë¡Ù¡Ê2020¡Ë¤Ç¤Ï¥é¥¤¥êー¡¦¥ー¥ª¤È»¦¿Íµ´¥«¥Ã¥×¥ë¤ò±é¤¸¤¿¤Û¤«¡¢¡Ø¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥Þー¡Ù¤Ç¤Ï¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥ÞーÉ×ºÊ¡Ê¡õ¥¨¥ß¥êー¡¦¥Ö¥é¥ó¥È¡Ë¤òµÍÌä¤¹¤ëÊÛ¸î¿ÍÌò¤Ê¤É¡¢°ìÊÊ¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¥Ï¥Þ¤ëÂ¸ºß¤À¡£¥Ó¥°¥íー¤È¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¤Ç¤â¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤Ìò¤É¤³¤í¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
Source: