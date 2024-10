コロンビア・ピクチャーズ100周年連動企画として、洋画専門チャンネルザ・シネマではトム・ホランド版「スパイダーマン」最新シリーズ3作品とTV初放送「『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』までの道のり」を2024年10月12日(土)、リピート放送:10月18日(木)に特集放送される。

また、コロンビア・ピクチャーズ100周年特別企画として豪華プロジェクトを展開。ハリウッド豪華3泊5日の特派員参加募集、『ダ・ヴィンチ・コード』プレミアム上映会、合計25名様に当たるザ・シネマ×コロンビア・ピクチャーズ100周年記念プレゼントキャンペーンも実施される。

「『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』までの道のり」は、サム・ライミ監督版オリジナル3部作、マーク・ウェブ監督版アメイジング2部作、ジョン・ワッツ監督版ホーム3部作までのスパイダーマン映画20年間の歴史を8作品の数々の名場面や舞台裏の模様と共に振り返る特別番組。 映像にはトム・ホランド、、が登場する。放送は10月12日(土)20:30~/リピート放送:10月18日(金)21:00~ほか。

コロンビア・ピクチャーズ100周年を記念して、ロサンゼルスのソニー・ピクチャーズ・スタジオをレポートする特派員1組2名様も募集。4つ星ホテル宿泊、スタジオツアー、レストランでのディナー、ロサンゼルス一日観光など大充実の旅行が提供される。ザ・シネマで放送中のコロンビア・ピクチャーズ作品を見て、キーワードを入力すれば応募できる。詳細はにて。

『ダ・ヴィンチ・コード』上映会では、ソニー・ピクチャーズ試写室でのプレミアムな上映会(お土産付)に抽選で合計18組36名様が招待される。開催は11/1(金)18:00開場予定/18:45開映予定(本編2時間30分)。応募についてはより。

そのほかザ・シネマでは、トム・ホランド版『スパイダーマン』シリーズが一挙放送予定。詳細は以下の通りだ。

『スパイダーマン:ホームカミング』 ©2017 Columbia Pictures Industries, Inc. and LSC Film Corporation. All Rights Reserved. | MARVEL and all related character names: © & TM 2024 MARVEL.

放送日:10月12日(土)15:30~/リピート放送:10月18日(金)15:45~

アイアンマンと夢の競演!アベンジャーズの世界観で描かれる『スパイダーマン』シリーズが始動。

【監督】ジョン・ワッツ

【出演】トム・ホランド、マイケル・キートン、ジェイコブ・バタロン、ゼンデイヤ、ロバート・ダウニー・Jrほか

<あらすじ>

スパイダーマンとしてニューヨークで自警活動を行っている15歳の高校生ピーター・パーカーは、アイアンマンことトニー・スタークに力を認められハイテク・スーツをプレゼントされる。スタークの信頼をさらに得ようと励んでいたある日、強盗事件が発生。悪党たちが使っていた武器を追ったところ、かつてスタークに仕事を奪われた憎しみを抱くトゥームスが怪人バルチャーとして出現。ピーターは戦いを挑むが惨敗してしまう。

『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』 ©2019 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. | MARVEL and all related character names: © & TM 2024 MARVEL.

放送日:10月12日(土)18:00~/リピート放送:10月18日(金)18:30~

新たな敵に挑むスリル満点の青春アクション。トム・ホランド版『スパイダーマン』シリーズ第2弾。

【監督】ジョン・ワッツ

【出演】トム・ホランド、ジェイク・ギレンホール、ゼンデイヤ、サミュエル・L・ジャクソンほか

<あらすじ>

サノスとの激闘でトニー・スタークを亡くしたピーター・パーカーは、そのショックから立ち直れずにいた。そんな中、夏休みの科学史ツアーに参加して同級生とヨーロッパへ旅立つ。ピーターはこの旅行を利用して、片想い中の女子MJとの距離を縮めようと画策していた。すると最初の目的地ヴェネツィアで水を操る怪物が出現。ピーターが応戦するも苦戦していたところ、マント姿のヒーロー“ミステリオ”が現れて怪物を撃退する。

『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』 © 2021 Columbia Pictures Industries, Inc. and Marvel Characters, Inc. All Rights Reserved. MARVEL and all related character names: © & 2022 MARVEL

放送日:10月12日(土)21:00~/リピート放送:10月18日(金)21:30~

吹き替え放送:10月18日(金)12:30~

歴代ヴィランたちとの対決、そして夢の競演が実現!トム・ホランド版『スパイダーマン』シリーズ第3弾。

【監督】ジョン・ワッツ

【出演】トム・ホランド、ゼンデイヤ、ベネディクト・カンバーバッチ、マリサ・トメイ、アルフレッド・モリーナ、ウィレム・デフォーほか

<あらすじ>

ミステリオにスパイダーマンの正体を暴かれたピーター・パーカーは、世界中から好奇の目にさらされてしまう。そんな生活にうんざりしたピーターは、アベンジャーズの戦友ドクター・ストレンジに助けを求め、人々からスパイダーマンの記憶を消そうとする。しかし、ピーターが邪魔したせいでストレンジの呪文は失敗。その影響でマルチバースの扉が開かれ、歴代のスパイダーマンを苦しめたヴィランたちが集まってしまう。