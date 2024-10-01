¡Ú³¤³°¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û¿û¸¶Í³Àª¡¡¥Õ¥ë½Ð¾ì¤â¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ïº£µ¨¥ê¡¼¥°½é¾¡Íø¤Ê¤é¤º¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°
¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼ ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè6Àá ¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹3-1¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó(ÆüËÜ»þ´Ö1Æü¡¢¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¦¿û¸¶Í³ÀªÁª¼ê¤¬¡¢Âè6Àá¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ë3-1¤ÇÇÔ¤ì¡¢º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï½é¾¡Íø¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
½é¾¡Íø¤ò¤«¤±¥¢¥¦¥§¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ï¡¢¿û¸¶Áª¼ê¤ò±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¡£
¤·¤«¤·Á°È¾17Ê¬¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ë°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¼ºÅÀ¤òµö¤¹¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï32Ê¬¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤«¤é¤Î¿ÊÆþ¤òµö¤·¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë39Ê¬¤Ë¤â¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¼êÁ°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿Áê¼êÁª¼ê¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¡¢3ÅÀÌÜ¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£
È¿·â¤ò»î¤ß¤¿¤¤¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ï¸åÈ¾6Ê¬¡¢º¸¥¯¥í¥¹¤«¤é¤³¤Ü¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ù¥ê¥¹Áª¼ê¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤Ç¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ËÎ®¤·¹þ¤ßÆÀÅÀ¡£¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º3-1¤Ç»î¹ç½ªÎ»¡£¿û¸¶Áª¼ê¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤âº£µ¨½é¾¡Íø¤Ï¤ª¤¢¤º¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£