¡Ö¤ªµÁÊì¤µ¤ó¡¢¤Ò¤É¡¼¤¤¡ª¡×µÁÊì¤Î·ù¤¬¤é¤»¤òË½Ïª¤¹¤ëÊýË¡
µÁÊì¤«¤é¤Î·ùÌ£¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë½÷À¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²æËý¤Î¸Â³¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥º¥Ð¥Ã¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡ÖµÁÊì¤Î·ù¤¬¤é¤»¤òË½Ïª¤¹¤ëÊýË¡¡×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤ï¤¶¤ÈÂçÀ¼¤Çµã¤¤ï¤á¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÀ¼¤Çµã¤¤ï¤á¤¯
¡ÖµÁÊì¤Ï¤¤¤Ä¤â¾®¤µ¤ÊÀ¼¤Ç¡¢»ä¤Ë¤À¤±Ê¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë·ùÌ£¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éµÁÉã¤âÃ¶Æá¤â¡¢»ä¤¬·ù¤¬¤é¤»¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ë¤È¤¡¢µÁÊì¤Ë¡Ø»È¤¨¤Ê¤¤²Ç¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂçÀ¼¤Ç¡Ø¤ªµÁÊì¤µ¤ó¡¢¤Ò¤É¡¼¤¤¡ª¡Ù¤Èµã¤¤ï¤á¤¤¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¹²¤Æ¤ÆµÁÉã¤ÈÃ¶Æá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢µÁÊì¤Î°»ö¤òË½Ïª¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢2¿Í¤«¤éÀÕ¤áÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤Æ¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå ½÷À¡¦¥Ñ¡¼¥È¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯7·î¡Ë
¢¦ µ¡Å¾¤Î¤¤¤¤¿ºîÀï¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡ª¡¡·ùÌ£¤ÊµÁÊì¤ò·âÂà¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢µÁÊì¤ÎÎ©¾ì¤ò°¤¯¤µ¤»¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¸ú²ÌÅª¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£