Delkin、最大読み出し1,830MB/秒のCFexpress 4.0 Type Aカード
BLACK CFexpress Type A 4.0 カード（960GB）
HSGインフォメーション株式会社は、Delkin Devices, Inc.（米国）のCFexpress Type Aカード「BLACK」シリーズを10月1日（火）に発売した。予想販売価格は480GBが5万9,400円、960GBが8万9,980円。
PCIe Gen4ベースのCFexpress 4.0規格に準拠したType Aカード。VPG200に対応し、8Kなどの高精細動画の記録にも対応する。
最大転送速度は、書き込みが1,740MB/秒（960GB）、1,710MB/秒（480GB）、読み取りが1,830MB/秒となっている。持続書き込み速度は500MB/秒。
同シリーズではPCI Gen3（CFexpress 2.0）規格のType Aカードが発売済み。新モデルにはPCI Gen4を採用したことで転送速度が向上。容量も大きくなった。
同社では、市場すべてのCFexpress Type A スロットを持つデジタルカメラで内部テストを実施。公式ページでは動作確認済み機種が確認できる。