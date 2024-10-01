¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹4¤«¹ñ¤Î³ØÀ¸¤¬¡¢Åç¸¶»Ô¤Î¹ñÆ»¤Î¶¶¤Î·úÀß¸½¾ì¤ò¸«³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Åç¸¶»ÔÍ­ÌÀÄ®¤Î·úÀß¸½¾ì¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤äÃæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥é¥ª¥¹¤ÎÂç³ØÀ¸Ìó40¿Í¤Ç¤¹¡£

¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Î¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ëÄ¹ºêÂç³Ø¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¹ñÆ»251¹æ¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¶¶¤Î·úÀßºî¶È¤ò¸«³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÊÄ¹ºêÂç³Ø¹©³ØÉô ¸¶ÅÄ È»Êå¤µ¤ó(3Ç¯)¡Ë

¡Öµ»½Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤ÎÂç»ö¤µ¤äÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤¿¡×

³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥­¤Ê¤É¤Ç¶¶¤²¤¿¤ò²Í¤±¤ëÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¹©Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÅçÂ¤Á¥½ê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ÎÀâÌÀ¤ËÇ®¿´¤ËÊ¹¤­Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£