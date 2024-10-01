¸½¾ì¶á¤¯¤Ç¿ÏÊª¤ÈÊÌ¤Î¶¯Åð»ö·ï¤Î¼Ö¤òÈ¯¸«¡Ä¹âÎðÉ×ÉØÇû¤Ã¤Æ¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¸½¶â8Ëü±ßÃ¥¤¦¶¯Åð»ö·ï¡¡1¿ÍÂáÊá¡¦2¿Í¿ÈÊÁ³ÎÊÝ¤â1¿ÍÆ¨ÁöÃæ¡¡ºë¶Ì¡¦½êÂô»Ô
ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤Ç1ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¹âÎðÉ×ÉØ¤¬½±¤ï¤ì¤ë¶¯Åð»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤Ç¤Ï9·î30ÆüÅÔÆâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¶¯Åð»ö·ï¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ö¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¸áÁ°2»þ¤´¤í¡¢½êÂô»ÔËÌÌî¿·Ä®¤ÇÊ£¿ô¤ÎÃË¤¬½»Âð¤Ë²¡¤·Æþ¤ê¡¢¹âÎðÉ×ÉØ¤òÇ´Ãå¥Æ¡¼¥×¤ÇÇû¤Ã¤¿¾åÃËÀ¤ÎÏÓ¤ò¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±·Ú½ý¤òÉé¤ï¤»¡¢¸½¶âÌó8Ëü±ß¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨Áö¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¤½¤Î¸å¡¢40Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¤Û¤«¡¢2¿Í¤Î¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¬¡¢°ÍÁ³1¿Í¤¬Æ¨ÁöÃæ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åìµþ¡¦¹ñÊ¬»û»Ô¤Î½»Âð¤Ç30Æü½÷À¤¬¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Ç²¥¤é¤ì¤ë¶¯ÅðÃ×½ý»ö·ï¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë2Âæ¤Î¼Ö¤Î¤¦¤Á¡¢1Âæ¤¬½êÂô»Ô¤Î¸½¾ì¶á¤¯¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¼Ö¤ò²¡¼ý¤·»ö·ï¤È¤Î´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£