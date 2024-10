福岡在住のシンガーソングライター・山本大斗が、11月6日にEP『私の背景』をリリースする。山本大斗は、抽象的でありながら映画や小説の世界に入り込んだように鮮やかな情景が浮かんでくる詞世界、自由なメロディーセンス、伸びやかでどこか不思議な深みをあわせ持つ歌声が魅力のシンガーソングライター。アレンジとミックスまでひとりで行っている。そんな山本大斗がリリースするEP『私の背景』は、前シングル「バベル」の瑞々しくドライヴするバウンドサウンドとは一転して、完全アコースティックなサウンドに。作詞作曲・アレンジ・演奏・歌唱・録音・ミックスまで、山本の独力によって、絞りだすように生み出された作品集だ。EP収録曲の「夜明迄 -Eternal Sunshine-」は、10月23日に先行配信さsれる。

チケット情報:https://eplus.jp/sf/detail/4193970001-P003000日程:2024年11月29日(金)会場:GRIT at Shibuya開場/開演:19:00 / 19:30料金:3000円(ドリンク代別途)

2nd EP『私の背景』



2024.11.6(水) On SaleM1. 漣 -Sazanami-M2. 窓辺ゟ -The Window-M3. 私の背景 -My Scenery-M4. 夜明迄 -Eternal Sunshine- ※10.23(水)先行配信M5. 粼 -Seseragi-