¶¶²¼Å°»á¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¼¹¹ÔÉô¤òÄ¹Ê¸¤ÇÌÔÈãÈ½¡Öº£¤Î¹ñÀ¯°Ý¿·¼¹¹ÔÉô¤Ç¤Ï°Ý¿·¤Ï½ª¤ï¤ë¤Ê¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¼¹¹ÔÉô¤òÄ¹Ê¸¤ÇÌÔÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð´´»öÄ¹¤Ï£³£±Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢À¯ºö³èÆ°Èñ¤Î¸¡¾Ú¤Ï½°±¡Áª¸å¤È¤·¤¿¤¦¤Ç¡Ö¤É¤¦»È¤¦¤«¤Ï¼¹¹ÔÉô¤ËÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â°Ý¿·¼¹¹ÔÉô¤¬°Õ¸«¸ò´¹¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ô¤¦²ñ¿©¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëà°û¤ß¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óá¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¿¶¶²¼»á¤Ï¡¢Æ£ÅÄ´´»öÄ¹¤ÎÈ¯¸À¤òÊó¤¸¤¿µ»ö¤òÅ½ÉÕ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Öº£¤Î¹ñÀ¯°Ý¿·¼¹¹ÔÉô¤Ç¤Ï°Ý¿·¤Ï½ª¤ï¤ë¤Ê¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤¬Áªµó¤ÇË»¤·¤¤¤Ê¤éÃÏÊýµÄ°÷¤ä³°Éô¤ÎÀìÌç¿¦¤ËÇ¤¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È»Â¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¸ú²Ì¤Ï¸¡¾Ú¤Ç¤¤Ê¤¤¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹ñÀ¯°Ý¿·¤Ë¤ÏÀ¯ÉÜ¤ÎÍ½»»¤Î¸ú²Ì¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤Í¡×¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼¹¹ÔÉô¤Î¶â¤Î»È¤¤Êý¤¹¤éÅ°Äì¸¡¾Ú¤Ç¤¤Ê¤¤À¯ÅÞ¤ËÀ¯ÉÜ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈéÆù¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤É¤¦»È¤¦¤«¤Ï¼¹¹ÔÉô¤ËÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢°Ý¿·¤¬À¯¸¢¤òÃ´¤¨¤Ð¡Ø¶â¤Î»È¤¤Êý¤ÏÀ¯ÉÜ¤ËÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¸ú²Ì¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ê¡Ù¤ÈµÄ²ñ¤Ë¸À¤¦¤ó¤ä¤í¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÅ°Äì¤·¤Æ±£¤·¤¿¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤è¤Û¤É¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤éº¤¤ë¶â¤Î»È¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÏÀ¯³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¶¶²¼»á¤Ï¡¢¡ÖÆ£ÅÄ»á¤ÎÀ¤Âå¤Ç°Ý¿·¤¬²þ³×À¯ÅÞ¤È¤·¤Æî²¿Ê¤¹¤ë¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¼¹¹ÔÉô¤Î¶â¤Î»È¤¤Êý¤òÅÞÆâ¤Ç¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¤¢¤²¤Ä¤é¤¤¡¢¤¢¤²¤¯¤Ï¼¹¹ÔÉô¤¬¶â¤Î»È¤¤Êý¤òÊý¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢ÅÞÆâ¤«¤é¤Î°ÛÏÀ¤âÉõ¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª¤è¤½°Ý¿·¤é¤·¤«¤é¤Ì¸ÀÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ê»×¤¤¤À¡×¤Èà¸åÇÚá¤Ç¤¢¤ë¸½ºß¤Î°Ý¿·¼¹¹ÔÉô¤òÈãÈ½¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼¹¹ÔÉô¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Î¹ñÀ¯°Ý¿·¤Î¿§¤äÆ÷¤¤¤¬ÌµÅÞÇÉÁØ¤Ë¤Ï¶Á¤«¤Ê¤¤¤ó¤ä¤í¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£