声優アーティスト・悠木碧の音楽プロジェクト・妖精夜行が、オリジナルミニアルバム『妖精夜行』を配信スタート。表題曲『妖精夜行』のミュージックビデオを10月1日21時より公開する。

妖精夜行とは、悠木碧の音楽活動再始動を機に期間限定で立ち上がったDiscordコミュニティで、そこに住まう妖精（コミュニティメンバー）たちの声から生まれた、新しい音楽を創り上げていく世界観拡張プロジェクト。

なお、プロジェクトの集大成として10月1日(火)〜10月7日(月)にラフォーレ原宿で開催中のPOP UP STOREにて、同曲のミュージックビデオで着用した衣装を展示する。クラウドファンディングでの応援を受ける形で、今回の楽曲のために仕立てたこだわりのオリジナル衣装だ。

ミニアルバム『妖精夜行』はコミュニティが主催となったクラウドファンディングのお返しとして制作された作品だが、たくさんの人に聴いてもらいたいというファンたちの声を受ける形で、デジタル配信をする運びとなった。

リリース情報

『妖精夜行』

https://lnk.to/YOSEI-YAKO
01．妖精夜行
作詞：悠木碧　作曲・編曲： bermei.inazawa
02．花宵キネオラマ
作詞：磯谷佳江　作曲・編曲： bermei.inazawa
03．レイニー レイニーエラー
作詞：磯谷佳江　作曲・編曲： bermei.inazawa
04．輪舞 Scarlet Harvest
作詞：磯谷佳江　作曲・編曲： bermei.inazawa
05．sleeping forest
作詞：磯谷佳江　作曲・編曲： bermei.inazawa

妖精夜行 Music Video
https://www.youtube.com/watch?v=QIYJXeaU9kM
※10月1日(火)21時より悠木碧 Official YouTube Channelにて公開

ライブ・イベント情報

■妖精夜行 POP UP STORE ~森の収穫祭~概要
店舗名：妖精夜行 POP UP STORE~森の収穫祭~
開催期間：2024年10月1日(火)〜10月7日(月)
※事前にWEB整理券を発行致します。
開催場所：Laforet Harajuku 5階　MAKE THE STAGE
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目11-6
営業時間：11:00 - 20:00
イベントの詳細はHPをご確認ください。
https://columbia.jp/yukiaoi/special.html

関連リンク

◆妖精夜行 オフィシャルX（Twitter）
◆悠木碧 オフィシャルサイト
◆悠木碧 オフィシャルX（Twitter）