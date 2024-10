声優アーティスト・悠木碧の音楽プロジェクト・妖精夜行が、オリジナルミニアルバム『妖精夜行』を配信スタート。表題曲『妖精夜行』のミュージックビデオを10月1日21時より公開する。妖精夜行とは、悠木碧の音楽活動再始動を機に期間限定で立ち上がったDiscordコミュニティで、そこに住まう妖精(コミュニティメンバー)たちの声から生まれた、新しい音楽を創り上げていく世界観拡張プロジェクト。

『妖精夜行』https://lnk.to/YOSEI-YAKO01.妖精夜行作詞:悠木碧 作曲・編曲: bermei.inazawa02.花宵キネオラマ作詞:磯谷佳江 作曲・編曲: bermei.inazawa03.レイニー レイニーエラー作詞:磯谷佳江 作曲・編曲: bermei.inazawa04.輪舞 Scarlet Harvest作詞:磯谷佳江 作曲・編曲: bermei.inazawa05.sleeping forest作詞:磯谷佳江 作曲・編曲: bermei.inazawa妖精夜行 Music Videohttps://www.youtube.com/watch?v=QIYJXeaU9kM※10月1日(火)21時より悠木碧 Official YouTube Channelにて公開

■妖精夜行 POP UP STORE ~森の収穫祭~概要店舗名:妖精夜行 POP UP STORE~森の収穫祭~開催期間:2024年10月1日(火)〜10月7日(月)※事前にWEB整理券を発行致します。開催場所:Laforet Harajuku 5階 MAKE THE STAGE〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目11-6営業時間:11:00 - 20:00イベントの詳細はHPをご確認ください。https://columbia.jp/yukiaoi/special.html