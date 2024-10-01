悠木碧、妖精夜行のミニアルバムを音楽配信スタート
声優アーティスト・悠木碧の音楽プロジェクト・妖精夜行が、オリジナルミニアルバム『妖精夜行』を配信スタート。表題曲『妖精夜行』のミュージックビデオを10月1日21時より公開する。
妖精夜行とは、悠木碧の音楽活動再始動を機に期間限定で立ち上がったDiscordコミュニティで、そこに住まう妖精（コミュニティメンバー）たちの声から生まれた、新しい音楽を創り上げていく世界観拡張プロジェクト。
ミニアルバム『妖精夜行』はコミュニティが主催となったクラウドファンディングのお返しとして制作された作品だが、たくさんの人に聴いてもらいたいというファンたちの声を受ける形で、デジタル配信をする運びとなった。
リリース情報
https://lnk.to/YOSEI-YAKO
01．妖精夜行
作詞：悠木碧 作曲・編曲： bermei.inazawa
02．花宵キネオラマ
作詞：磯谷佳江 作曲・編曲： bermei.inazawa
03．レイニー レイニーエラー
作詞：磯谷佳江 作曲・編曲： bermei.inazawa
04．輪舞 Scarlet Harvest
作詞：磯谷佳江 作曲・編曲： bermei.inazawa
05．sleeping forest
作詞：磯谷佳江 作曲・編曲： bermei.inazawa
妖精夜行 Music Video
https://www.youtube.com/watch?v=QIYJXeaU9kM
※10月1日(火)21時より悠木碧 Official YouTube Channelにて公開
ライブ・イベント情報
店舗名：妖精夜行 POP UP STORE~森の収穫祭~
開催期間：2024年10月1日(火)〜10月7日(月)
※事前にWEB整理券を発行致します。
開催場所：Laforet Harajuku 5階 MAKE THE STAGE
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目11-6
営業時間：11:00 - 20:00
イベントの詳細はHPをご確認ください。
https://columbia.jp/yukiaoi/special.html
関連リンク
◆悠木碧 オフィシャルサイト
◆悠木碧 オフィシャルX（Twitter）