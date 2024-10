小田和正のベストアルバム『自己ベスト-3』が2024年11月27日に発売となる。『自己ベスト-2』から約17年ぶりのベストアルバムだ。今作には配信限定シングルとしてリリースしていた「what's your message ?」(2023・フジテレビ系ドラマ木曜ドラマ『この素晴らしき世界』主題歌)、6年ぶりに再タッグを組んだドラマ『ブラックペアン シーズン2』「その先にあるもの」(2024・TBS系日曜劇場『ブラックペアン シーズン2』主題歌)、そして約4年ぶりに『2024・明治安田企業CM』として書き下ろした「すべて去りがたき日々」の3曲が初収録となる。

小田和正『自己ベスト-3』



■初回生産限定盤:7,700円(税込)3CD、デジパック、三方背スリーブ仕様■通常盤:3,300円(税込)https://VA.lnk.to/GUv03n1.すべて去りがたき日々(2024)明治安田企業CM曲 ※初収録2.哀しいくらい(1982)3.I LOVE YOU(1982)2001年MAX FACTOR CM曲4.Little Tokyo(1989)ネスカフェ新ゴールドブレンドCM曲5.またたく星に願いを(1993)味の素ほんだしCM曲6.遠い海辺(1997)小田和正監督作品 映画『緑の街』劇中歌/フジテレビ系『おはよう!ナイスディ』エンディングテーマ曲7.とくべつなこと(2000)8.東京の空(2011)フジテレビ系木曜劇場『それでも、生きてゆく』主題歌/TBSドキュメンタリー『東京の空』テーマ曲9.やさしい風が吹いたら(2013)テレビ朝日系連続ドラマ『遺留捜査』主題歌10.愛になる(2014)明治安田生命企業CM曲11.mata-ne(2014)Nathan East提供した「Finally Home」日本語詞セルフカバー12.風を待って(2021)明治安田生命企業 CM 曲/テレビ朝日系連続ドラマ『遺留捜査」主題歌13.こんど、君と(2021)NHK「みんなのうた60」記念ソング14.so far so good(2022)NHK ドラマ 10『正直不動産』1&2主題歌15.what's your message ?(2023)フジテレビ系ドラマ木曜ドラマ『この素晴らしき世界』主題歌 ※初収録16.その先にあるもの(2024)TBS系日曜劇場『ブラックペアン シーズン2』主題歌 ※初収録【対象店舗/特典内容】■Amazon.co.jp:オリジナルメガジャケ■楽天ブックス:オリジナルスマホショルダー■セブンネットショッピング:オリジナルアクリルカラビナ■HMV:オリジナルA5サイズクリアファイル■タワーレコード:オリジナルCDジャケット風アクリルキーホルダー■小田和正応援店:オリジナルステッカー※10月1日(火)AM10:00〜以降順次予約開始となります【注意事項】※各特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。※各特典の絵柄は追ってお知らせさせていただきます。※小田和正応援店:オリジナルステッカーの配布対象店舗は追ってお知らせさせていただきます。※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対称商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。