かぼちゃのパンツを穿いたエルモたちにきゅんっ！ハロウィングッズは「セサミストリートマーケット」でGETしよ

世界で唯一のセサミストリートのオフィシャルストア「 SESAME STREET MARKET(セサミストリートマーケット) 」から、初のハロウィンコレクションが登場。東京・セサミストリートマーケット 池袋サンシャインシティ店と、オフィシャルオンラインストアにて、10月3日(木)より販売がスタートします。「セサミストリートマーケット」のハロウィンコレクションTM and © 2024 Sesame Workshopセサミストリートマーケット初のハロウィンコレクションのテーマは、「Dress Up and Enjoy Halloween!」。

キャラクターたちが各々ハロウィンの仮装を楽しんでいる姿がモチーフとなった、限定アイテムがラインナップします。池袋サンシャインシティ店に併設のカフェで大人気のキャラクタードーナツも、ハロウィン仕様になって登場。とびきりキュートなセサミストリートの仲間たちと一緒に、今年のハロウィンを楽しんじゃいましょう!ぬいぐるみ&コスチュームがかわいすぎTM and © 2024 Sesame Workshop「ハロウィンかぼちゃコスチューム」(税込3520円)は、ぬいぐるみ専用のコスチューム。別売りのSサイズのぬいぐるみに、かぼちゃの仮装をさせることができますよ。TM and © 2024 Sesame Workshop顔の刺繍が入ったかぼちゃのパンツと、ヘタ付の帽子をまとったキャラクターは、かわいさも増し増しです。TM and © 2024 Sesame WorkshopTM and © 2024 Sesame Workshop定番商品として人気のぬいぐるみシリーズに、“カウント伯爵”が仲間入り。「ぬいぐるみS カウント伯爵」(税込4180円・写真上)と、「ぬいチャーム カウント伯爵」(税込3190円・写真下)が登場します。数字が大好きで目につくものは数えずにはいられない、数字の面白さを伝えてくれるカウント伯爵。見た目はちょっぴり怖いけれど、ユーモアたっぷりで社交的という性格があらわれた表情や、マント・シューズの素材など、細部までこだわりが詰まっているといいます。巾着やお菓子セットはギフトにもぴったりTM and © 2024 Sesame Workshop「ハロウィン巾着」(各 税込1320円)は、『エルモとカウント伯爵』(写真左)と『オスカーとクッキーモンスター』(税込右)の2種類の絵柄がラインナップ。モノトーンを基調とした、ハロウィンの仮装姿のキャラクターたちがデザインされています。コンパクトなサイズ感なので持ち運びしやすく、コスメやお菓子を収納するのにぴったりですよ。TM and © 2024 Sesame Workshop「ハロウィンお菓子ミニバッグ」(税込1980円)は、仮装したキャラクターたちがプリントされたミニバッグ。中には、キャラメル風味が香ばしいエルモの型抜きクッキー5枚と、サクサクのパイ生地にキャラメルをサンドし、ミルクチョコレートでコーティングしたミルフィーユ2個が入っています。2次利用できるバッグがとってもかわいくて、ギフトとしても喜ばれるはず◎ポストカードやステッカーはつい集めたくなっちゃうTM and © 2024 Sesame WorkshopTM and © 2024 Sesame Workshopたくさんの種類が登場する、「ハロウィンポストカード」(各 税込242円・写真上)や「ハロウィンステッカー」(各 税込440円・写真下)も要チェックです。思い思いに仮装を楽しむキャラクターたちのデザインに、ときめきが止まらなくなりそう。ポストカードは、ハロウィンパーティーの招待状として使ったり、お部屋の壁に飾ったりするのもアリですよ。TM and © 2024 Sesame WorkshopTM and © 2024 Sesame Workshopオンラインストア限定で販売される、「【EC限定】ハロウィンポストカード」(税込242円・写真上)や「【EC限定】ハロウィンステッカーセット」(税込1100円・写真下)もお見逃しなく。ハロウィン限定のカフェメニューも見逃せないTM and © 2024 Sesame Workshop池袋サンシャインシティ店で提供されるカフェメニューで、ハロウィンムードを楽しんでみるのはいかが?こちらは、看板メニューの1つであるキャラクタードーナツがハロウィンVer.になった、「ハロウィンキャラクタードーナツ」(各 税込610円)です。魔女の帽子をかぶっていたり、顔つきのかぼちゃが添えられていたり…ハロウィンを楽しみにしているキャラクターたちがとってもかわいくて、食べるのをついためらっちゃいそうですね。TM and © 2024 Sesame Workshop今回仲間入りする「カウント伯爵ドーナツ」(税込610円)は、ブルーベリーの酸味と果実の風味が、ほんのりと甘いドーナツと相性バッチリ◎オスカー/カウント伯爵/ビッグバードがセットになった「3個セット」(税込1800円)や、エルモ/クッキーモンスター/ビッグバード/オスカー/アビー/カウント伯爵が揃った「6個セット」(税込3300円)も登場しますよ。ハロウィンパーティーに持って行けば、みんなを笑顔にしてくれるはず。TM and © 2024 Sesame Workshop「ハロウィンキャラクターアートラテ」(税込650円)は、モノトーンのキャラクターアートとオレンジロゴの差し色が、ハロウィンらしさたっぷり。アイスとホットからチョイスできるのも、うれしいところです。TM and © 2024 Sesame Workshopかぼちゃ好きさんは、「パンプキンミルクシェイク」(税込950円)をぜひ味わってみて。ホクホクとした食感が特徴の北海道えびすかぼちゃアイスを使用した、ミルキーな味わいのシェイクです。濃厚なかぼちゃの甘さと、カラメルソースのほろ苦さの相性が絶妙なんだそう。ハロウィンらしいポップなオレンジの見た目も、気分を高めてくれますよ。ほかのアイテムもチェックしてみてねTM and © 2024 Sesame Workshopハロウィンコレクションは、10月3日(木)より販売がスタート(オンラインでは12:00〜)。カフェメニューのカウント伯爵ドーナツ、ドーナツ3個セット、6個セットは、10月4日(金)から販売が開始されます。ご紹介した以外にもさまざまなアイテムがラインナップするので、ぜひ店頭やオンラインストアをチェックしてみてくださいね。セサミストリートマーケット 池袋サンシャインシティ店住所:東京都豊島区東池袋3丁目1 サンシャインシティ 専門店街アルパ1階営業時間:10:00〜21:00(L.O.20:00)Dress Up and Enjoy Halloween! 商品一覧https://sesamestreetmarket.jp/参照元:株式会社マッシュホールディングス プレスリリース