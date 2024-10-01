¹ë±«¤Ç¿»¿å¤·¤¿³Ø¹»¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸ ÎÙ¤ÎÄ®¤Ë±Û¶ÄÌ³Ø¡¡ÀÐÀî¡¦ÎØÅç»Ô
µÏ¿ÅªÂç±«¤Ç¾²¾å¿»¿å¤·¡¢Î×»þµÙ¹»¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÀÐÀî¸©ÎØÅç»ÔÄ®ÌîÄ®¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ï¡¢1Æü¤«¤éÎÙÀÜ¤¹¤ëÇ½ÅÐÄ®¤Î³Ø¹»¤Ç¼ø¶È¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
1ÆüÄ«¡¢Ç½ÅÐÄ®¤ÎÌøÅÄ¾®³Ø¹»¤Ë¥Ð¥¹¤ÇÅþÃå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎØÅç»Ô¤ÎÄ®Ìî¾®³Ø¹»¤Î»ùÆ¸18¿Í¤Ç¤¹¡£
Ä®Ìî¾®³Ø¹»¤Ï¡¢9·î21Æü¤ÎÂç±«¤Ç¾²¾å¿»¿å¤äÃÇ¿å¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±Î×»þµÙ¹»¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ùÆ¸¤¿¤Á¤Ï1Æü¤«¤éÎÙÀÜ¤¹¤ëÇ½ÅÐÄ®¤ÎÌøÅÄ¾®³Ø¹»¤Ç¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä®Ìî¾®³Ø¹»¡¦°æ¾åÀé²Â¹»Ä¹¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯µÙ¶È¤¬Â³¤¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤âÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢(ÌøÅÄ¾®¤Î)Âô»³¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÊÙ¶¯¤Ç¤¤ëÍÆñ¤¤¡×
ÌøÅÄ¾®³Ø¹»¡¦³Ñ´Ö²íÇ·¹»Ä¹¡Ö¤³¤Á¤é¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á´Þ¤á¤ÆÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ë¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤Í§Ã£¤È¿§¤ó¤Ê·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤ëÌøÅÄ¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï¡¢Ä®Ìî¤Î»Ò¤¿¤Á¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¤¤¡¢°ì½ï¤ËÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤È»×¤¦¡×
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÆ±¤¸Ä®ÌîÄ®¤ÎÅìÍÛÃæ³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ10¿Í¤âÌøÅÄÃæ³Ø¹»¤Ç¼ø¶È¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÌÌ¤ÏÇ½ÅÐÄ®¤Î³Ø¹»¤Ç¼ø¶È¤¬Â³¤±¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢Ä®ÌîÄ®¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤ÎÉüµì¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£