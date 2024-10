太陽光パネルや断熱性能などのメリットを多くの方に知っていただくのに役立つ特設サイト「知って役立つ!おウチの燃費と快適性」に、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とコラボした新コンテンツが登場! キティと一緒にお家の ”エコ” をチェックしちゃおう。東京都にて、2050年ゼロエミッション東京の実現に向け、2025(令和7)年4月より、新築住宅等における太陽光発電設備や断熱・省エネ性能等に関する新制度「建築物環境報告書制度」が施行される。それに伴い、太陽光パネルや断熱性能などのメリットを多くの方に知っていただけるよう、特設サイト「知って役立つ!おウチの燃費と快適性」にてサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とコラボした新コンテンツが登場する。

新コンテンツでは、ハローキティの家族が暮らすおウチを通して、太陽光パネルや優れた断熱性能等を備えた環境性能の高い住宅の特徴を紹介。優れた断熱性能を備えた住まいの特徴がわかる「朝からハッピー 編」「お掃除らくらく 編」、太陽光パネルを備えた住まいの特徴がわかる「おトクな電気 編」「停電時でも安心 編」の4つで構成されており、燃費の良いおウチでのハローキティたちの暮らしをご覧いただくことで、ご自宅の環境について理解を深めることができるだろう。本サイトをプラットフォームとして、今後も環境性能の高い住宅に関して、知って役に立つ動画やイベント情報・コンテンツを継続的に発信していく予定とのこと。あなたの長く暮らす住宅について、より理解を深めるきっかけにぜひキティの暮らしをチェックしてみてはいかがだろう。(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653908