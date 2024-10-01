ÂçÃ«æÆÊ¿2Ç¯Ï¢Â³¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¡¦½é¤ÎÂÇÅÀ²¦¤Î2´§¤¬³ÎÄê¡¡2½µÏ¢Â³¤Î½µ´ÖMVP¤Ë¤âÁª½Ð¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÆüËÜ»þ´Ö6Æü¤Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½éÀï
¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê30¡Ë¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÈÂÇÅÀ¡¢2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤¬·èÄê¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë2½µÏ¢Â³¤Î½µ´ÖMVP¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ»þ´Ö9·î30Æü¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¡£
½µ´ÖMVP¤Ï¤½¤ÎºÇ¸å¤Î6»î¹ç¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢ÂÇÎ¨¤ÏÀè½µ¤ËÂ³¤5³äÄ¶¤¨¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2½µÏ¢Â³¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó4ÅÙÌÜ¤Î³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ10·î1Æü¡¢Á´¥Á¡¼¥à¤¬¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¤ÈÂÇÅÀ²¦¤Î2´§¤¬³ÎÄê¡£
¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¡¢ÂÇÅÀ¤Ï½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ï2Æü¤«¤é¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
ÆüËÜÁª¼ê½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Ï5¤Ä¤Ç¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÆüËÜ»þ´Ö6Æü¤Ë½éÀï¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£