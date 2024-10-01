¡Ö¿·Â´ºÎÍÑ¤À¤±¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¿Íºàµá¤á½¢¿¦¥Õ¥§¥¢¡¡µ»½Ñ¡¦µ»Ç½·Ï17¼Ò½ÐÅ¸¡¡»²²Ã¼Ô¤Ë»ö¶ÈÆâÍÆÀâÌÀ¡áÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è
µ»½Ñ·Ï¡¦µ»Ç½·Ï¤Î»Å»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë½¢¿¦¥Õ¥§¥¢¤¬9·î30Æü¡¢ÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¿·Â´ºÎÍÑ¤À¤±¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¿Íºàµá¤á½¢¿¦¥Õ¥§¥¢ µ»½Ñ¡¦µ»Ç½·Ï17¼Ò½ÐÅ¸ »²²Ã¼Ô¤Ë»ö¶ÈÆâÍÆÀâÌÀ¡áÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è
30Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ºÆ½¢¿¦¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¿¦¶È·±Îý»ÜÀß¡Ö¥Ý¥ê¥Æ¥¯¥»¥ó¥¿ーÀÅ²¬¡×¤Î·±ÎýÀ¸¤ä°ìÈÌ¤Î½¢¿¦¡¦Å¾¿¦´õË¾¼Ô¤Ê¤É¡¢¹ç¤ï¤»¤ÆÌó100¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÅ²¬¸©Æâ¤Îµ»½Ñ·Ï¡¦µ»Ç½·Ï¤Î´ë¶È17¼Ò¤¬½ÐÅ¸¤·¡¢´ë¶È¤´¤È¤Ë¥Öー¥¹¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¼Ö¤ÎÉôÉÊ¤òÀ½Â¤¤¹¤ë´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¡ä¡Ö¤ä¤Ï¤ê¿·Â´ºÎÍÑ¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÃæÅÓºÎÍÑ¤â¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡×
´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï²ñ¼Ò¤Î³µÍ×¤äÀ½ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¼«¼Ò¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤ÏÇ®¿´¤Ë¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£