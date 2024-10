営業は火、水のランチタイムのみ！ うどん好きを魅了する「讃博系手打ちうどん」とは？（東京・雑色）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は雑色駅に移転オープンした、新食感の手打ちうどんが味わえる人気うどん店。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

浅草真九郎(東京・雑色)

特製かしわ天ざる 写真:お店から

2024年9月、京急雑色駅から徒歩4分ほどの場所に、世界一ロックな新食感手打ちうどんを楽しめる「浅草真九郎」が浅草から移転オープンしました。店主の小野ウどん氏は、手打師であり浅草手打ち塾塾長。

どちらも「食べログ うどん EAST 百名店」に選出されている南新宿の「うどん 慎」、水天宮前の「谷や」で3年修業を積み、うち1年は神保町の讃岐うどん専門店「直白」の店主としてうどん店舗の立ち上げを行いました。その後、出張専門うどん職人として独立し、2017年にはUDON IS ROCKをテーマに車上生活を送りながら、

Fuji Rock FestivalやNYエンパイアステートビルで独自に考案した手打ちうどんライブパフォーマンスを実施。2020年に浅草手打ち塾を開塾し、多くの塾生にうどん打ちを教え自ら学んでいく中で、塾生や自身のアウトプットの場を求めて2022年に実験店として「浅草真九郎」を開店しました。多加水多塩度の讃岐式調合で打ったうどんが人気を呼び、瞬く間に人気店に。また、日本手打協会を設立し、うどん総合格闘技「TEUCHI」を主催するなどあらゆることを仕掛け「手打文化普及」を志しています。

味のある外観 写真・お店から

浅草店の物件が老朽化し取り壊しとなることから、今回の移転を決意。駅から商店街を通っての新店舗までの道のりは短いながらもとても魅力的で、シャッター街が多い昨今でも活気溢れる雑色商店街にあり、近所でも人気な八百屋さんや、最近できたオシャレなカフェが隣接する楽しい立地です。ガラス張りなので、浅草時代から人気の開店時に音楽に合わせて麺を打つパフォーマンス「開店の儀」も、11時10分頃に外から見学できます。

無駄なものを排除したシックな店内 写真・お店から

グレーを基調にした店内には、うどん塾で使用する麺切包丁や麺棒がディスプレイされ、壁にはUDON IS ROCKの文字を掲げたシンプルながら唯一無二の空間。客席は大きいテーブルに8席で、商品の受け取りと返却はセルフで行うスタイルです。

唯一無二の食感 出典:Kai(麺類調査隊)さん

同店で提供する一年を通し冷やしに焦点を当てた同店のうどんは、「福島県産きぬあずま」をメインに「愛知県産きぬあかり」「愛媛県産チクゴイズミ」をブレンドし独特な食感に仕上げた麺。多加水多塩度の讃岐式調合で豊かな食感を追求し、博多うどんのようにソフトな一噛みから、讃岐うどんのようでいてそれとも違う粘弾性を感じさせる「讃博系」というオリジナルジャンルを目指しています。早朝に生地を練ってるため熟成は浅いですが、食べはじめは柔らかい印象で、咀嚼するとしっかりした歯ごたえ。ざるは讃岐寄り、かけは博多寄り、麺だけでもおいしいと感じるうどんです。

両栄麺 写真・お店から

手打ちうどんは中央から先端にかけて細くなる、個性的な麺線が製麺可能です。同店では、そこにより太い細いの緩急をつけることで複雑な食感を生み出し、食べ応えとすすりやすさも備えたオリジナル麺「両栄麺」として提供しています。麺一本一本に緩急をつけた手打ちならではの真九郎独自の麺のフォルムは、食欲をかき立てます。麺の粘弾性ある讃岐系の食感を味わうなら冷たいざるうどん、優しい博多系の食感と出汁の風味を味わうなら温かいかけうどんがおすすめです。

ざる+かしわ天トッピング 出典:Kai(麺類調査隊)さん

自慢のつゆは、鯵煮干、羅臼昆布でベースを作り、かけは鰹薄削りで香りを重ねて、ざるは宗田節と鯖節の厚削りで深みをもたせて白だしを別取りして作っています。そこにかけは素材を生かす白醤油、ざるは旨みの強い溜醤油からそれぞれ作った特製だし醤油のかえしを合わせています。かけざるそれぞれが麺に負けない醤油の旨みとだし感たっぷり。

特製かしわ天ざる 出典:特盛ヒロシさん

看板メニューの「特製かしわ天ざる」1,200円は、移転前の人気商品である鶏ささみの天ぷらに、柚子胡椒のせせり天や、にんにく醤油で味付けした手羽先の天ぷら、味玉にしてある半熟卵天を加えてより楽しめるように仕上げた一杯。

鶏は刺身でも食べられる新鮮な山梨県産信玄どりを使用することで、重すぎずパサつかない柔らかな食感と肉の旨みを楽しめます。3種それぞれが違った、味わい深く、強いうどんにとても合う天ぷらです。

和牛すき焼きごぼう(ぶっかけ) 出典:buff-buffさん

また、人気の「和牛すき焼きごぼうぶっかけ」1,200円は、甘辛く煮て提供前にバーナーで炙った和牛に、卵黄を絡めてすき焼き風で食べる、肉系うどん。出汁で煮た長いごぼう天も好評で、こちらは北九州のうどん店からインスパイアされたものになっています。

月曜日と土曜日はうどん塾を開催していて、営業は火曜日と水曜日の11時半〜14時半。平日のみで短い営業時間ですが、タイミングが合えばぜひ。これまでにない新食感のうどんを体験できるおすすめのお店です。

食べログレビュアーのコメント

和牛すきやきごぼう(ぶっかけ)の大盛り 出典:きむごさん

『本日は和牛すきやきぶっかけ(冷)の大盛りとクラファンサービスのかしわ天をお願いしました!概ね15分ほどで配膳。

相変わらずの美しい盛りつけ、天ぷらは揚げたて、うどんは締めたて、卓上には出汁醤油と鯵変油wが用意されています。まずは麺から久しぶりの讃博系は、やはり表面の滑らかさと柔らかい中にある腰の強さを感じるもので、長いところも相変わらず、大変美味しく頂けます。牛蒡は味染みもよく、牛肉は甘めのしっかりした味付けに炙られた香ばしさが相まりサイコー!かしわ天も柔らかく仕上がっており、あっという間に完食!ご馳走さまでした♪』(きむごさん)

特製かしわ天ざる 出典:特盛ヒロシさん

『見た目 ……

旨そう!特製は、ささみ天、柚子胡椒のせせり天、ニンニク醤油の手羽先天、半熟卵天、大根おろし、レモンがトッピング!

味は ……

うどんも天ぷらもつゆもおいしい!うどんは、かなり長くちょっと食べにくい(笑)本当に讃岐より柔らかくて、博多うどんより硬い … 中間か?今までない食感のうどん!讃博系うどんか(笑)天ぷらもかしわ天が特に好きで、山形の信玄鶏のささみを使用しており、美味しかった!せせりも美味しかった!ニンニク醤油の手羽先天 … チューリップという唐揚げの天ぷら?美味しかった!』(特盛ヒロシさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆浅草真九郎住所 : 東京都大田区仲六郷2-18-14TEL : 不明の為情報お待ちしております

文:佐藤明日香

