¡ã¤ß¤ó¤«¤Ö¡¦¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¤«¤é¡ä¡á¡ÖÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×£´°Ì¤Ë±«É÷ÂÀÍÛ
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤«¤Ö¡×¤¬½¸·×¤¹¤ë¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¡ÊºÇ¿·£´£¸»þ´Ö¡Ë¡×¤Î£±Æü¸áÁ°£±£±»þ¸½ºß¤Ç¡¢±«É÷ÂÀÍÛ<5616.T>¤¬¡ÖÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×¤Ç£´°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç±«É÷ÂÀÍÛ¤ÏÂ³¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤ÏÇÀ»ºÉÊ¤Î»ºÃÏÄ¾Á÷¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤Î±¿±Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥µー¥Ó¥¹¤ä´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤Î»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£Ä¾¶á¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÇÀÐÇËÌÐ»á¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤ÏÆ±»á¤¬¼çÄ¥¤¹¤ëÃÏÊýÁÏÀ¸¤äÇÀ¶È¿¶¶½¤ËÍí¤àÌÃÊÁ·²¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£±«É÷ÂÀÍÛ¤â¤½¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆÊª¿§¤¬¸þ¤«¤¤¡¢Â¤â¤È³ô²Á¤òµÞ¾å¾º¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Çã¤¤Í½ÁÛ¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç±«É÷ÂÀÍÛ¤ÏÂ³¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤ÏÇÀ»ºÉÊ¤Î»ºÃÏÄ¾Á÷¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤Î±¿±Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥µー¥Ó¥¹¤ä´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤Î»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£Ä¾¶á¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÇÀÐÇËÌÐ»á¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤ÏÆ±»á¤¬¼çÄ¥¤¹¤ëÃÏÊýÁÏÀ¸¤äÇÀ¶È¿¶¶½¤ËÍí¤àÌÃÊÁ·²¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£±«É÷ÂÀÍÛ¤â¤½¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆÊª¿§¤¬¸þ¤«¤¤¡¢Â¤â¤È³ô²Á¤òµÞ¾å¾º¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Çã¤¤Í½ÁÛ¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS