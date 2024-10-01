µÛ°ú¡õ¥Ö¥í¡¼µ¡Ç½ÅëºÜ¤Î¥³¡¼¥É¥ì¥¹¥Ï¥ó¥Ç¥£ÁÝ½üµ¡¡ÖOUNAI·¡×¥³¡¼¥É¥ì¥¹
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
1Âæ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¤ÎÁÝ½üµ¡¡£
Æü¡¹¤ÎÁÝ½ü¤ò³Ú¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÁÝ½üµ¡Áª¤Ó¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥Ð¡¼¤·¤¤ì¤Ê¤¤Éô²°¤Î¶ù¤äÃª¤Î¾å¡¢¼ÖÆâ¤Ê¤É¤Ï¼è¤ê²ó¤·¤¬ÎÉ¤¤¾®·¿¤ÎÁÝ½üµ¡¤¬³èÌö¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
machi-ya¤Ç¤â¥³¡¼¥É¥ì¥¹¤Î¾®·¿ÁÝ½üµ¡¡ÖOUNAI·¡×¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï¡£¥Ö¥í¡¼µ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤¿¥¹¥°¥ì¥â¥Î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃÄ¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®·¿¤Ç¤âÈ´·²¤ÎµÛ°úÎÏ
¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¤Î¥³¡¼¥É¥ì¥¹ÁÝ½üµ¡¡ÖOUNAI·¡×¡£
Âç¤¤µ¤Ï20cm¡ß16.4cm¤Ç½Å¤µ¤ÏÌó430g¡£L»ú·¿¤Ç¥µ¥¤¥º´¶¤â·Á¾õ¤â¤µ¤Ê¤¬¤é¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¹¡£
µÛ°úÎÏ¤ÏÌó19,500Pa¤È¾®·¿¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¶¯ÎÏ¡£¥Û¥³¥ê¤ä¥´¥ß¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈµÛ¤¤¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¾®·¿¤Ê¤Î¤Ç¥À¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÍÆÎÌ¤â¾®¤µ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤¿¤Þ¤Ã¤¿¥´¥ß¤ò¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¯ºÑ¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï4000mAh¤Î¤â¤Î¤òÆâÂ¢¡£2¡Á3»þ´ÖÄøÅÙ¤Ç¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤¬´°Î»¤·¡¢Ï¢Â³»ÈÍÑ²ÄÇ½»þ´Ö¤ÏÌó30Ê¬°Ê¾å¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Ö¤ÎÁÝ½ü¤Ê¤É²°³°¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥í¡¼µ¡Ç½¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤·
µÛ°ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥í¡¼µ¡Ç½¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖOUNAI·¡×¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ¹¡£
ÆÃ¤Ë¼Ö¤ÎÁÝ½ü¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÁÝ½üµ¡¤¬¹Ô¤ÆÏ¤«¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥¨¥¢Ê®¼Í¤Çº½Ô¼¤ä¥´¥ß¤ò°ìÁÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
²°³°¤Ø¤Î»ý¤Á½Ð¤·¤¬¥é¥¯¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áë¤Î¥µ¥Ã¥·¤ÎÁÝ½ü¤äÄíÀè¤ÎÍî¤ÁÍÕ¤ò½¸¤á¤ëºÝ¤Ë¤â³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÉÙ¤Ê¥Î¥º¥ë¤Ç»È¤¤Æ»¤µ¤Þ¤¶¤Þ
¥Î¥º¥ë¤Ï·×6¤Ä¤È¼ïÎà¤¬ËÉÙ¤Ê¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥é¥°¤ä¼Ö¤ÎºÂÀÊ¤ÎÁÝ½ü¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ö¥é¥·¥Î¥º¥ë¤ä¶¹¤¤·ä´Ö¤Î¥´¥ß¤òµÛ¤¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¥Î¥º¥ë¡¢¥Ö¥í¡¼ÍÑ¤Î¤â¤Î¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÝ½ü¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢°µ½ÌÂÞ¤Î¶õµ¤¤òÈ´¤¤¤¿¤ê¡¢Éâ¤ÎØ¤Ê¤É¤Ë¶õµ¤¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£
¤Þ¤¿¡¢´¥¼¾Î¾ÍÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢±«¤ÎÆü¤ËÇ¨¤ì¤¿¼ÖÆâ¤ÎÁÝ½ü¤ä¤³¤Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿±ÕÂÎ¤Î½èÍý¤â¤ª¼ê¤Î¤â¤Î¡£
±ÕÂÎ¤ÎµÕÎ®¤äËÜÂÎ¤Ø¤Î¿»¿å¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢±ÕÂÎ¤òµÛ°ú¤·¤¿¸å¤ÏÂ®¤ä¤«¤ËÇÓ½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½ÅÊõ¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¤è¡£
»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¤ÎÁÝ½üµ¡¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥³¡¼¥É¥ì¥¹¥ß¥ËÁÝ½üµ¡¡ÖOUNAI·¡×¤Ï¸½ºßmachi-ya¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«Ãæ¡£
ÊØÍø¤Ê6¼ï¤Î¥Î¥º¥ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤ËÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
>> ¤¤¤Ä¤Ç¤â°¦¼Ö¤ä²È¤òÈþ¤·¤¯¡ªµÛ°ú¤âÊ®¼Í¤â¤³¤ì°ìÂæ¤Ç¡ª2WAY¥ß¥ËÁÝ½üµ¡OUNAI·
Image: DZT
Source: machi-ya