º£·î¤ÎÃÍ¾å¤²¿©ÉÊ¤Ï¡È2900ÉÊÌÜÄ¶¡É º£Ç¯ºÇÂ¿¤Î¸«ÄÌ¤·¡¡30Ç¯¤Ö¤ê¡Ö¤Ï¤¬¤¡×¤ä¡Ö¼ê»æ¡×¤âÃÍ¾å¤²
¤¤ç¤¦¤«¤é10·î¤Ç¤¹¡£º£·î¤Ï2900ÉÊÌÜ¤¢¤Þ¤ê¤Î¿©ÉÊ¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¤Ï¤¬¤¤ä¼ê»æ¤ÎÍ¹ÊØÎÁ¶â¤¬¤¤ç¤¦¤«¤éÃÍ¾å¤²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î¡¢ÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¤ë¿©ÉÊ¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëÆþ¤ê°ûÎÁ¤ä¡¢¥Ï¥à¤ä¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Î²Ã¹©ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë²Û»Ò¤Ê¤É2911ÉÊÌÜ¤Ç¡¢4·î°ÊÍè¡¢È¾Ç¯¤Ö¤ê¤Ë2000ÉÊÌÜ¤òÄ¶¤¨¡¢º£Ç¯ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£Ê¿¶Ñ¤ÎÃÍ¾å¤²Î¨¤Ï16¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Ï¤¤ç¤¦¤«¤é¢§¤Ï¤¬¤¤ÎÎÁ¶â¤ò63±ß¤«¤é85±ß¤Ë¡¢¢§25¥°¥é¥à°Ê²¼¤Î¼ê»æ¤ÎÍ¹ÊØÎÁ¶â¤ò84±ß¤«¤é110±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¼ê»æ¤ÎÍ¹ÊØÎÁ¶â¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ï¡¢¾ÃÈñÀÇÁýÀÇ¤Ë¤è¤ëÃÍ¾å¤²¤ò½ü¤¯¤È¡¢1994Ç¯°ÊÍè¡¢30Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢À¯ÉÜ¤Ïº£·î¤«¤é¡ÖÃÖ¤ÇÛ¡×¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤é¡¢1²óºÇÂç5±ß¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë»ö¶È¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£ºÆÇÛÃ£Î¨¤ò²¼¤²¡¢ÊªÎ®¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
°ÖÎîº×,
ÂçÁ¥,
Áòº×,
Êè,
Åìµþ,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¿À»ö,
¶âÂ°²Ã¹©