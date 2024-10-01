¸õÊä¤Ï£µ¤Ä¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ì¤¬¤¤¤¤¡©¤ª¤¿¤ë¿åÂ²´Û¡¦¥Ð¥ó¥É¥¦¥¤¥ë¥«¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó°¦¾Î¡¡ÅêÉ¼¤Ï¤¸¤Þ¤ë
¡ãÌ¾Á°¤Î¸õÊä¤ÈÍ³Íè¡ä
①¥µ¥Ëー¡¡ÂÀÍÛ¡Ösun¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¸µµ¤¤Ëµ±¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤
②¤Ò¤«¤ê¡¡¤ª¤¿¤ë¿åÂ²´Û¤Î´õË¾¤Î¸÷
③¥ë¥«¡¡¾®Ã®¤Î¡Ö¥ë¡×¤ÈËÌ³¤Æ»¡Ê¤Û¤Ã¤«¤¤¤É¤¦¡Ë¤Î¡Ö¥«¡×
④¥ì¥ó¥«¡¡¥¢¥¤¥Ì¸ì¤Ç¡Ö´õË¾¡¦¸÷¡× ËÌ³¤Æ»¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿´õË¾¤ÎÌ¿
⑤¥íー¥êー¡¡Éã¿Æ¡¦¥í¥Ã¥ー¤ÈÊì¿Æ¡¦¥á¥êー¤ÎÌ¾Á°¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ
ËÌ³¤Æ»¡¦¤ª¤¿¤ë¿åÂ²´Û¤ÏÆ»Æâ¤Î¿åÂ²´Û¤Ç½é¤á¤ÆÈË¿£¤ËÀ®¸ù¤·¡¢2024Ç¯8·î18Æü¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥É¥¦¥¤¥ë¥«¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡Ê¥á¥¹¡Ë¤Î°¦¾Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÒ¤ÎÅêÉ¼¤Ç·èÄê¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¡¢10·î1Æü¤«¤éÅêÉ¼¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÒ¤Ï¡¢¤ª¤¿¤ë¿åÂ²´Û¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¹Í¤¨¤¿5¤Ä¤Î¸õÊä¤«¤é¡¢¸½ÃÏ¤Þ¤¿¤Ï¥Í¥Ã¥È¤ÇÅêÉ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÅêÉ¼ÊýË¡¡ä
①¸½ÃÏÅêÉ¼¡¡¤ª¤¿¤ë¿åÂ²´Û¥¤¥ë¥«¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤ÆÅêÉ¼ÍÑ»æ¤ËµÆþ
②¥Í¥Ã¥ÈÅêÉ¼¡¡YouTube¤Î¡Ö¥¢¥ó¥±ー¥Èµ¡Ç½¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÅêÉ¼
¡ãÅêÉ¼´ü´Ö¡ä
2024Ç¯10·î1Æü(²Ð)～10·î27Æü(Æü)¤Þ¤Ç
¡ã°¦¾ÎÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä
2024Ç¯11·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å0»þ30Ê¬～¡¡¤ª¤¿¤ë¿åÂ²´Û¥Ú¥óÂÀ¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅÍ½Äê
¥Ð¥ó¥É¥¦¥¤¥ë¥«¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¥¤¥ë¥«¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÃÏ²¼´ÑÍ÷¥¹¥Úー¥¹¤Ç°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10·î14Æü¤Þ¤Ç¤Ï¸áÁ°10»þ¤«¤é¤È¸á¸å2»þ¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì1»þ´Ö¤Ç¸ÂÄê¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢15Æü¤«¤é¤Ï¿åÂ²´Û¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤ÎÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Ð¥ó¥É¥¦¥¤¥ë¥«¤Î¸ø³«»þ´Ö¤âÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£