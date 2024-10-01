¶¼°Ò¤Î»°¿¶Î¨4.3¡ó¡¡ÂÇÎ¨.314¥¢¥é¥¨¥¹¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô
¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î2024Ç¯¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ªÎ»¤·¡¢³Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥¢¥é¥¨¥¹Áª¼ê¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥é¥¨¥¹Áª¼ê¤Ï5·î¤Ë¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤«¤é¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢º£µ¨¤ÏºÇ½ªÀï¤Ç1°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Î200°ÂÂÇ¤ËÅþÃ£¤·¡¢ÂÇÎ¨.314¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥é¥¨¥¹Áª¼ê¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬»°¿¶¤Î¾¯¤Ê¤µ¡£¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤òÁè¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î»°¿¶Î¨¤Ï.222¡¢Áªµå´ã¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤¬.110¤Î¤È¤³¤í¡¢¥¢¥é¥¨¥¹Áª¼ê¤Ï.043¤È°µÅÝÅª¤Ê¿ôÃÍ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¡£·î´Ö»°¿¶¿ô¤Ç¤ÏÁ´¤Æ¤Î·î¤Ç1¥±¥¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Íµå¿ô¤¬24¤È·è¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢³Î¼Â¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤Æ¤Æ¥ß¡¼¥È¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¶¼°Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£