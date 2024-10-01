¡ÖÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤ËÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç¡×ÀÐÇË¿·Æâ³Õ¤¤ç¤¦È¯Â¡ÄÂè102ÂåÁíÍýÂç¿Ã¤ËÁª½Ð¡¡½éÆþ³Õ¤Ï13¿Í¡¡¿·Æâ³ÕÈ¯Â¸å¡¢Áá¡¹¤ËÁªµóÀï¤Ø
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÐÇËÁíºÛ¤Ï¡¢1Æü¸á¸å¡¢¹ñ²ñ¤ÇÂè102Âå¼óÁê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢¿·¤·¤¤Æâ³Õ¤òÈ¯Â¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
ÀÐÇËÁíºÛ¤Ï¡¢¼óÁê½¢Ç¤¤ò¼õ¤±¤Æ9Æü¤Ë½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤·¡¢27ÆüÅê³«É¼¤ÎÆüÄø¤Ç½°µÄ±¡Áªµó¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¸á¸å¡¢½°»²Î¾±¡¤ÎËÜ²ñµÄ¤Ç¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÐÇËÁíºÛ¤¬Âè102Âå¼óÁê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀÐÇËÁíºÛ¤Ï¡¢Ä¾¤Á¤ËÁÈ³Õºî¶È¤ËÃå¼ê¤·¡¢¹Äµï¤Ç¤ÎÇ§¾Ú¼°¤ò·Ð¤Æ¡¢¿·Æâ³Õ¤¬È¯Â¤·¤Þ¤¹¡£
¿·Æâ³ÕÈ¯Â¤òÁ°¤ËÀÐÇËÁíºÛ¤Ï¡¢¡Ö¹ñÌ±¤ËÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤À¿¿´À¿°Õ¸ì¤ë¡¢Æ¨¤²¤Ê¤¤¤Ç¼Â¹Ô¤¹¤ëÆâ³Õ¤Ë¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·Æâ³Õ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÇÀï¤Ã¤¿ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤¬Â³Åê¡¢²ÃÆ£¸µ´±Ë¼Ä¹´±¤ÏºâÌ³Áê¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
½÷À³ÕÎ½¤Ï¡¢»Ò¤É¤âÀ¯ºöÃ´ÅöÁê¤È¤·¤Æ½éÆþ³Õ¤¹¤ë»°¸¶¤¸¤å¤ó»Ò»á¡¢Ê¸²ÊÁê¤Î°¤Éô½Ó»Ò»á¤Ê¤É2¿Í¡£
¤Þ¤¿¡¢½éÆþ³Õ¤Ï¡¢´Ä¶Áê¤ÎÀõÈø·Ä°ìÏº»á¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤Î¾ëÆâ¼Â»á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤ÎÊ¿¾ÌÀ»á¤Ê¤É13¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤âÀ¯ºöÁê¤ËÆâÄê¡¦»°¸¶¤¸¤å¤ó»Ò»á¡§
¡ÊQ.¤ªµ¤»ý¤Á¤ò°ì¸À¡Ë¤´¤á¤ó¤Í¡¢¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£
´Ä¶Áê¤ËÆâÄê¡¦ÀõÈø·Ä°ìÏº»á¡§
¤·¤Ã¤«¤ê¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡£
ÀÐÇËÁíºÛ¤Ï9·î30Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢½°µÄ±¡Áªµó¤ò¡Ö27ÆüÅê³«É¼¡×¤ÎÆüÄø¤Ç¹Ô¤¦Êý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9Æü¤Ë½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢¿·Æâ³Õ¤ÏÈ¯ÂÁá¡¹¡¢ÁªµóÀï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£