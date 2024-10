BLACKPINK ジェニー、ピンクヘアに変身！ニューシングル「Mantra」で10月11日にカムバック

BLACKPINKのジェニーが、約1年ぶりにソロでカムバックする。ジェニーは1日、公式SNSを通じて今月11日にニューシングル「Mantra」でカムバックするというニュースとともに、Spotify、Apple Musicなどの音楽配信サイトで、新曲を事前に予約できるプロモーションリンクを公開した。「Mantra」の音源の一部も初公開された。短いが中毒性の強いメロディーが深い印象を残し、フルバージョンへの期待を高めた。

先立ってジェニーは、予告映像、イメージなど様々なコンテンツをサプライズ公開し、グローバルファンの好奇心を刺激した。特に、本日(1日)公開された予告映像では、ピンクのロングヘアで注目を集めた。彼女はさくらんぼをかじったり、カメラをみつめ微笑むなど、独特な世界観を漂わせた。また、「CALLING ALL PRETTY GIRLS」というフレーズが盛り込まれた映像は、ファンはもちろん、多くのグローバルアーティストも反応して大きな話題を集めた。このフレーズはX(旧Twitter)を中心に、多数の国と地域のリアルタイムトレンド上位に上がり、圧倒的な話題性を見せた。ジェニーは昨年発売したThe Weekndとリリー=ローズ・デップとのコラボ曲「One Of The Girls」で、韓国の女性ソロアーティストとして初めてアメリカレコード協会(Recording Industry Association of America)からプラチナ認証を獲得した。また、ジェニーは4月、ソロ曲「SOLO」のミュージックビデオ再生回数が10億回を突破し、ミュージックビデオ再生回数10億回を超えた初のK-POP女性アーティストとなった。韓国国内外を問わず、新しい歴史を築き、話題を集めているジェニー。ソロアーティストのジェニーが見せる輝かしい活躍に注目が集まる。※動画はクリックまたはタップで閲覧できます。