¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÄ« ÅßÉþ»Ñ¤Î¹â¹»À¸ÌÜÎ©¤Ä JR½©ÅÄ±ØÁ°
10·î¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¤Ï¸©Æâ¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤ÇºÇÄãµ¤²¹¤¬Ê¿Ç¯¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°áÂØ¤¨¤ò¤·¤ÆÄÌ³Ø¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1ÆüÄ«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï½©ÅÄ»Ô¤¬17.8ÅÙ¡¢²£¼ê»Ô¤¬15.2ÅÙ¡¢Âç´Û»Ô¤¬14.4ÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤ÇºÇÄãµ¤²¹¤¬Ê¿Ç¯¤ò¾å²ó¤ê¡¢9·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¤Î½ê¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¹¡£Ê¿Ç¯¤è¤êµ¤²¹¤¬¹â¤¤Æü¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢°áÂØ¤¨¤Î»þµ¨¤ò·Þ¤¨¡¢JR½©ÅÄ±ØÁ°¤Ç¤ÏÅßÉþ¤ÇÄÌ³Ø¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÍ§Ã£¤âÃå¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¡×
Q¼ÂºÝ¤Ë¥Ö¥ì¥¶ーÃå¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦
¡Ö½ë¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×
¥Ö¥ì¥¶ー¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ä½÷»Ò¹â¹»À¸
¡ÖÄ«¤Ï´¨¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤Éµ¢¤ê¤Ï½ë¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
ÆüÃæ¤â¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï²£¼ê»Ô¤¬29ÅÙ¡¢Âç´Û»Ô¤È½©ÅÄ»Ô¤¬27ÅÙ¤Ç¤¹¡£
8·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤Î½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤ÈÍ½Êó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤Ï¤³¤ÎÀè¤â¤·¤Ð¤é¤¯Ê¿Ç¯¤è¤êµ¤²¹¤¬¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢»Ä½ë¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£